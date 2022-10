L'Ajuntament de Berga continua reduint deute, més a poc a poc que fa uns anys però sense pausa. El 2021 el deute viu era d'un 51% i de 6,5 milions, uns 700.000 euros menys que el 2020. Són algunes de les xifres amb que va tancar el consistori l'exercici 2021.

El regidor d'Hisenda, Marià Miró, ha destacat que tot i ser una xifra d'amortització inferior a la d'altres anys -el 2021 es va reduir el deute en més d'un milió d'euros- no és "una quantitat menor". A més, el consistori va tancar l'any amb un superàvit d'1,1 milions d'euros i un romanent de tresoreria positiu de 714.802 euros, una xifra que representa la diferència entre els imports pendents de cobrar i pendents de pagar a 31 de desembre de 2021.

S'ha de tenir en compte que l'últim any el consistori no va pagar crèdits ICO, que pugen a uns 4,7 milions. La resta de deute, doncs, no arriba als 2 milions. L'Ajuntament espera poder eixugar aquesta última part de deute el 2025 i els crèdits ICO els retornarà entre 2023 i 2028, segons l'última proposta del Ministeri que va acceptar el consistori. Tenint en compte que aquest any tampoc es pagaran crèdits ICO, Miró ha reconegut que es podria amortitzar una quantitat inferior a la d'aquest any.

Finalment, el regidor ha explicat que l'Ajuntament es finança amb fons propis i subvencions, i que de mmoment no ha hagut de contractar préstecs. "Estem satisfets amb aquest resultat tot i que el 2020 i 2021 ja sabem que van ser anys covid", ha puntualitzat l'edil.