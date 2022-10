Entitats i serveis del Berguedà, amb el suport del Consell Comarcal, organitzen diferents activitats durant el mes d’octubre amb l’objectiu de sensibilitzar a la població i fer palès que les malalties mentals són un problema viu i real del qual se n’ha de prendre consciència i eliminar l’estigma que porten associades.

Desenes d’activitats esportives, culturals, de promoció, lúdiques o artístiques ompliran el calendari del dia 10 d’octubre però també de tot el mes d’octubre. El Consell i les entitats participants volen donar opcions d a la població perquè creïn comunitat i siguin partícips dels diferents actes i s’impliquin en la lluita contra la salut mental.

Per exemple, hi haurà la Caminada per la Salut Mental, xerrades, tertúlies, contes pels més petits, i durant tot el mes es difondran vídeos promocionals de lluita contra l’estigma a les xarxes socials de les institucions i entitats participants, i a Televisió del Berguedà.