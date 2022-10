L'àrea de Patum, que ostentava la regidora Roser Valverde fins que va renunciar a l'acta aquest passat mes de juny, l'assumirà fins a finals de mandat l'alcalde de la ciutat, Ivan Sànchez. És un dels canvis més destacats de la modificació del cartipàs de l'equip de govern de Berga.

A més, com ja va explicar Regió7, la renúncia de Valverde, que era la primera tinent d'alcalde, va fer escalar un lloc als regidors que fins ara ostentaven les tinències. I el nou edil, Guillem Canal, assumeix la cinquena i última.

Les carpetes que ostentava Valverde s'han distribuït entre diversos edils, que també s'han intercanviat carpetes entre ells. La més important, la de Patum, se la queda el batlle. Sànchez, però, en cedeix dues. Una és la de Serveis Socials Bàsics, que passa a Marià Miró, que manté la d'Hisenda. A més, l'alcalde perd la de la Residència Municipal, que ara assumirà Ramon Camps. Aquest últim moviment és especialment lògic, tenint en compte que Camps ja té la de Municipalitzacions i que la intenció del consistori és gestionar el centre a través de l'empresa municipal BRG.

Juntament amb l'alcalde, l'altre regidor que perd carpetes és Eloi Escútia. Serà el primer tinent d'alcalde però es queda només amb dues àrees. Continua amb la de Educació i guanya la de Cultura, que tenia Valverde. Per altra banda, perd les de Medi Ambient i Mobilitat, que són les que gestionarà la nova incorporació en el govern, Guillem Canal.

Finalment, la carpeta de Feminisme i LGTBI se la quedarà Roser Rifà, la regidora amb més àrees al seu càrrec, i la de Festes passa a mans d'Andreu Comas. Mantindran les mateixes regidories Aleix Serra, Isaac Santiago i Dolors Tous.

Pel que fa a les dedicacions i retribucions, només queden dos membres amb un 100%: l'alcalde, Ivan Sànchez i la regidora Roser Rifà. Això encaixa amb que també són els dos membres del govern amb més àrees. Sànchez en té 6 i Roser Rifà un total de 9 (algunes amb certa relació entre elles). En paral·lel, ambdós sobrepassen els 30.000 euros de retribució anual bruta.

Per la banda baixa, el nou regidor, Guillem Canal, només té un 33% de dedicació i Dolors Tous continua sense dedicació ni retribució específiques.

Només dues dones en el govern

Amb els últims canvis en l'equip de govern, crida l'atenció la manca de paritat en el govern. Dels deu regidors, només hi ha dues dones: Roser Rifà i Dolors Tous. Amb les renúncies de l'alcaldessa, Montserrat Venturós, i de Roser Valverde, la CUP ha escollit dos homes per substituir-les: Andreu Comas i Guillem Canal. En total, al consistori només hi ha quatre dones. A les regidores acabades d'esmentar, s'hi ha de sumar Ariadna Herrada i Dolors Rial, ambdues de Junts.