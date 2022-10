L'enderroc dels edificis i l'esponjament del carrer Harmonia de Berga serà una realitat l'any 2023

El carrer Harmonia lluirà més espaiós i modern a partir de l'any 2023. L'Ajuntament de Berga ha aprovat aquest migdia la licitació del projecte per enderrocar alguns dels edificis d'aquest carrer i la conseqüent reordenació del mateix. Això implicarà un carrer molt més ample, amb més llum, amb els serveis renovats i soterrats i amb espais més atractius per la ciutadania com una placeta i un jardinet amb mirador.

Després d'aprovar ahir la licitació, ara les empreses tindran 20 dies per presentar les seves ofertes. Si tot segueix els terminis establerts, es preveu que les obres comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i que estiguin enllestides a finals de l'estiu del 2023. Abans de fer l'últim tràmit polític, l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, i el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, han explicat els detalls d'aquesta actuació. Serra ha explicat que el projecte contempla l'enderrocament de set edificis, tots ells propietat de l'Ajuntament. Es tracta dels números 20 i 22 del carrer Buxadé i de la filera de cases del carrer Harmonia situats a la banda sud de la via.

El regidor d'Urbanisme va explicar que amb aquesta actuació es permetrà desviar el trànsit que actualment passa pel carrer Buxadé i que ha de fer un revolt per entrar a la travessera de l’Harmonia que dona alguns problemes als vehicles d'emergència. Així, ara passaran pel carrer de l'Harmonia. Però el principal motiu, segons ha explicat Serra, és fer un esponjament del Barri Vell i afavorir d'aquesta manera la rehabilitació dels habitatges de la zona fent-la més atractiva. "Ara és un espai que deixarà de ser un racó tancat on no hi passa ningú per ser una nova zona al Barri Vell que esperem que pugui generar més activitat", ha dit Serra.

L'obra també permetrà renovar i soterrar tots els serveis com el clavegueram i el cablejat elèctric, crear una placeta a la cantonada amb el carrer Buxadé i una zona ajardinada que donarà a un mirador del sud de la ciutat. El paviment també canviarà i s'hi posaran llambordes de pedra natural.

Es tracta de la inversió més gran dels últims pressupostos de l'Ajuntament de Berga, ja que l'actuació té un pressupost de 600.000 euros. "Som conscients que si no som capaços de preservar o de tornar un mínim de vida a aquesta zona, la perdríem per sempre", ha dit l'alcalde sobre la necessitat d'actuar al Barri Vell. En aquest sentit assegura que aquesta obra serà "un abans i un després" i que "cada euro invertit al Barri Vell, és un euro ben invertit". Tot i això ha volgut posar el focus en els propietaris d'habitatges buits com els bancs i els fons voltor per demanar-los responsabilitat i no deixar deteriorar els habitatges del nucli antic.

La presidenta de l’associació del Capdamunt de la Vila, Roser Farràs, es va mostrar satisfeta amb el projecte. "Fa anys que l’esperem. Estem contents de que es millori", va dir però va afegir que els veïns de la zona necessiten disposar de places d'aparcament a la zona ja que actualment tenen problemes en aquest sentit.

L'actuació al carrer de l'Harmonia estava prevista des del POUM aprovat l'any 2005. De fet, el 2009 ja se'n va fer el projecte però mai es va arribar a efectuar. En aquest sentit, el projecte actual no deixa de ser una actualització del que ja es va fer fa més de 10 anys.