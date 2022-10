Els Canal, els berguedans darrere el millor croissant d’Espanya

Els puig-reigencs Xavier i Mercè Canal van fundar fa 52 anys a Barcelona l’humil Pastisseria Canal. Primer tenien una botiga petit al carrer Calvet, però amb el pas dels anys van veure que el negoci funcionava i que el local els havia quedat petit.

I és així com van decidir obrir una nova pastisseria al carrer Muntaner, que ha acabat sent reconeguda per fer el millor croissant de mantega de l’Estat espanyol. «El meu germà va dir que havíem de fer elaboracions amb molta qualitat perquè ens busquin», destaca Mercè Canal. Els germans, amb el suport dels seus pares, van decidir obrir una pastisseria perquè Xavier Canal ja tenia dots de l’ofici.

És el tercer any que aquesta pastisseria de la ciutat comtal aconsegueix aquest reconeixement. Canal assegura que, després del primer premi, l’any 2016, han notat un augment de vendes, i en paral·lel també un increment de feina. «Els primers dies passem de fer 50 a 500 croissants. És una moguda», reconeix.