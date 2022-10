El ple de l’Ajuntament de Gironella ha aprovat aquesta setmana per unanimitat la modificació de l’ordenança municipal reguladora dels sorolls i vibracions al municipi, actualitzant-la a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i al Decret 176/2009, de 10 de novembre.

David Font, alcalde del municipi, va explicar que s’ha acotat i incorporat un nou mapa acústic del municipi, elaborat per la Generalitat. S’han ampliat els casos i especificitats vinculats als sorolls; i s’han establert excepcions en les quals els límits màxims no són d’aplicació si s’acompanyen d’un informe acústic, com ara Festa Major, Carnestoltes, les festes de barri o les gangues, entre altres. «Alguns municipis com Vic o Vilanova i la Geltrú ja incorporen excepcions a les seves ordenances per poder garantir el festival de Música Viva, o la celebració del carnestoltes, respectivament», va afegir Font.