El Govern de la Generalitat assegura que finançarà el projecte de l'APEU de Berga per reactivar el comerç del carrer Major, que el consistori preveu que entri en funcionament l'any que ve. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, s'ha compromès aquest divendres en una visita a Berga a donar una embranzida econòmica al pla.

L'alcalde, Ivan Sànchez, ha explicat que la part privada, en al·lusió a la UBIC, ha fet molt bona feina en els últims mesos i que la intenció és que el 2023 l'APEU ja sigui una realitat. El projecte consistirà en la implantació d'una sèrie d'accions impulsades per una entitat formada per botiguers i propietaris, amb el suport de l'Ajuntament. "No sé si ens podem permetre una parada d'un any", ha recordat Sànchez.

A banda, el batlle ha anunciat que entre finals i principis del proper any es preveuen començar les obres d'enderrocament de l'antiga casa de Finques Ciutat, entre el carrer Major i la Plaça del Forn. "Per la part privada i per l'APEU és una acció prioritària, ha assegurat. Aquesta va ser una petició de Junts per Berga per aprovar els pressupostos de 2022 i que l'equip de govern va acceptar.

Vilagrà, per la seva banda, ha explicat que el Govern té pressupostades unes partides en relació als APEUs, i que "si Berga és dels primers municipis en tenir aquesta proposta, segur que tindrà finançament".

La consellera es va reunir amb l'alcalde i el president de Berga Comercial, Xaxi Orcajo, i el de l'ACEB, Josep Maria Serarols. Els representants de les dues entitats van traslladar a la santpedorenca els projectes comercials i industrials de la ciutat i la comarca, com l'APEU i l'urbanització del Polígon d'Olvan.

A banda, l'alcalde va mostrar a la consellera algunes de les zones més degradades del barri antic de la ciutat, i li va explicar el projecte del consistori de rehabilitar un edifici entre el Carrer del Balç i Plaça de les Cols per fer-hi sis pisos de lloguer social, i de reurbanitzar aquesta plaça entre el 2023 i 2024.

Rehabilitar l'edifici del jutjats vells per estudiants

La consellera Vilagrà també ha visitat els Jutjats Vells, un edifici de la Generalitat, i ha conegut un dels projectes que el consistori té projectats per aquest equipament. L'alcalde ha explicat que s'hi vol fer "un cluster del coneixement". La idea de l'Ajuntament és que l'Exploratori de Recursos de la Natura hi pugui fer les seves sessions i que, al mateix temps, sigui un espai compartit per joves que estudien a distància, a l'estil d'un coworking.

La bagenca ha comentat que la visita "ha estat una primera aproximació. Ara caldria treballar amb l’Ajuntament quins serien els usos i les possibilitats de l’edifici", ha afegit Vilagrà, que veu prematur concretar quina partida destinarà la Generalitat al projecte.

Visita a Bagà i Gisclareny

Abans de passar per la capital berguedana, Vilagrà ha visitat Bagà i Gisclareny, dos municipis governats per ERC. A Bagà la consellera ha conegut de primera mà el projecte de reforma de la plaça Galceran de Pinós, que es podria començar a executar aquest any si les al·legacions no fan modificar algun aspecte al consistori.

A més, el municipi de l'Alt Berguedà li ha fet saber la necessitat de que es desencalli l'accés a Coll de Pal durant l'hivern, quan molts dies la carretera està tallada per possibles congestes.