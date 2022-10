L’alcalde assumirà l’àrea de Patum que va deixar la regidora Valverde

A més, com ja va explicar Regió7, la renúncia de Valverde, que era la primera tinent d’alcalde, va fer escalar un lloc als regidors que fins ara ostentaven les tinències. I el nou edil, Guillem Canal, assumeix la cinquena i última.

Les carpetes que ostentava Valverde s’han distribuït entre diversos edils, que també s’han intercanviat carpetes entre ells. La més important, la de Patum, se la queda el batlle. Sànchez, però, en cedeix dues. Una és la de Serveis Socials Bàsics, que passa a Marià Miró, que manté la d’Hisenda. A més, l’alcalde perd la de la Residència Municipal, que ara assumirà Ramon Camps. Aquest últim moviment és especialment lògic, perquè que Camps ja té la de Municipalitzacions i que la intenció del consistori és gestionar el centre a través de l’empresa municipal BRG.

Juntament amb l’alcalde, l’altre regidor que perd carpetes és Eloi Escútia. Serà el primer tinent d’alcalde però es queda només amb dues àrees. Continua amb la de Educació i guanya la de Cultura, que tenia Valverde. Per altra banda, perd les de Medi Ambient i Mobilitat, que són les que gestionarà la nova incorporació en el govern, Guillem Canal.

Finalment, la carpeta de Feminisme i LGTBI se la quedarà Roser Rifà, la regidora amb més àrees al seu càrrec, i la de Festes passa a mans d’Andreu Comas. Mantindran les mateixes regidories Aleix Serra, Isaac Santiago i Dolors Tous.

Pel que fa a les dedicacions , només queden dos membres amb un 100%: l’alcalde, Ivan Sànchez i la regidora Roser Rifà. Això encaixa amb que també són els dos membres del govern amb més àrees. Per la banda baixa, el nou regidor, Guillem Canal, només té un 33% de dedicació i Dolors Tous continua sense dedicació ni retribució específiques.

El nou regidor de Junts, Ramon Caballé, promet treballar per l’acord

En el ple d’ahir va prendre possessió el nou regidor de Junts, Ramon Caballé, en substitució de Cesc Torrents. Caballé, que es perfila com el candidat del partit per les eleccions municipals de l’any que ve, es va comprometre «a treballar per l’acord, a dedicar el temps que sigui necessari i que mereix la responsabilitat del càrrec».

Els altres grups municipals li van donar la benvinguda, destacant la seva estima per la ciutat i que més tard o més d’hora ja intuïen que acabaria com a regidor del consistori. El regidor d’ERC, Ramon Camps, va recordar que l’havia tingut d’alumne i que ja havien compartit alguns debats sobre la ciutat i també en clau nacional. « Estava clar que acabaries aquí en aquesta sala. No sabia que concidiriem, però sí que no estaríem en el mateix partit», va destacar Camps amb to afable, que va augurar que «faràs molt bona feina».

En la mateixa línia, l’alcalde, Ivan Sànchez, va posar en valor que «ets una persona de Berga que estima la ciutat per damunt de tot, i es va oferir «a treballar de forma conjunta, encara que a vegades ens costa a tots», va acabar admetent el batlle. El regidor del PSC, Abel García, també li va estendre la mà i va defensar que «aquesta ciutat es prou petita com perquè no hi sobri ningú».

Ramon Caballé, actual coordinador de Junts per Berga, va ocupar el dotzè lloc en la llista del grup el 2019. Això significa, doncs, que abans van haver de renunciar al càrrec quatre persones que tenia per damunt seu.