El secretari del PSC, Salvador Illa, ha valorat aquest matí a Bagà el trencament del Govern entre ERC i Junts i ha assegurat que ell aposta per continuar construint una alternativa. En aquest sentit, no es planteja demanar eleccions i estén la mà a ERC per aprovar "uns pressupostos de país".

Illa afirma que Catalunya viu un moment complicat i que, per tant, es necessiten governs responsables que facin "política útil". "A Catalunya hem tingut tot el contrari. Hem tingut un govern dèbil i un exercici polític de confrontació permanent també dins del Govern", ha dit el secretari socialista. Pel que fa a l'aprovació dels pressupostos, Illa assegura que manté l'oferta que va fer a ERC de fer uns pressupostos "de país" malgrat que els republicans s'hi hagin negat en dues ocasions. "Construir una alternativa no vol dir no a tot", ha afirmat en aquest sentit. Abans de l'acte celebrat a Bagà amb la presència de representants socialistes d'arreu de la Catalunya Central, Illa s'ha reunit amb l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) a Berga. L'ACEB li ha traslladat la necessitat de disposar de més sòl industrial a Berga i la preocupació pel "tap" que posen les administracions a l'hora de desenvolupar-se. Per altra banda, Illa ha criticat que el Govern no hagi complert les promeses de desdoblar la C-16 al Berguedà, una demanda històrica del territori. "No pot ser que vinguin i ho prometin quatre vegades i que encara no hagin fet res", ha apuntat el socialista.