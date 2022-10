‘La màgia del bosc’ de BerguedArt i ‘Tardor al teu armari’ de Lola Martí són les propostes guanyadores del 2n Concurs d’aparadors de tardor de Berga. L’Ajuntament de Berga va donar a conèixer els veredictes del jurat professional i el jurat popular en un acte públic que es va fer l’1 d’octubre, en el marc de la celebració dels actes de la Bergabolet. El concurs d’aparadors té l’objectiu de dinamitzar el comerç local en una època de gran afluència de visitants a la comarca, coincidint amb la celebració de fires i esdeveniments tardorencs. El certamen d’enguany ha comptat amb la participació de 28 establiments.

La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, ha destacat la qualitat de les propostes presentades al concurs i ha assegurat que “malgrat comptar amb una participació inferior que en la primera edició del certamen, estem satisfetes amb l’acollida, ja que la qualitat i creativitat dels aparadors participants ha augmentat, i hem tingut propostes de caràcter molt divers: mentre que algunes ens convidaven a la reflexió o al debat, altres eren elaborades amb materials 100% sostenibles. També hem vist propostes que ens transportaven en la història i altres que han buscat sinergies amb altres comerços, compenetrant-se”.

Premi del jurat professional

El jurat professional integrat per l’artista, Eva Garcia; l’il·lustrador, Rubén Torres, i la regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, va efectuar la valoració presencial de les propostes participants el 27 de setembre. El jurat va desqualificar dos dels aparadors, després de constatar que no comptaven amb cap element decoratiu en el moment de la valoració, essent aquesta una de les condicions establertes per a la qualificació. Del conjunt de propostes valorades, els membres del jurat van establir una classificació després d’haver puntuat separadament els criteris puntuables del certamen (creativitat, innovació, comunicació i sostenibilitat) i fer una posada en comú de les valoracions.

En el veredicte, el jurat va destacar les propostes de cinc establiments empatats en la cinquena posició, després d’obtenir 45 punts sobre un màxim de 60: La Creativa, Aprendre a Aprendre, Eifa roba infantil, Farràs Dona i Merceria i Complements Clàudia.

En la quarta posició, hi van haver tres establiments que van obtenir 47 punts sobre un màxim de 60: La Fotogràfica, Lola Martí i Perruqueria l’Espill.

Pel que fa a les tres primeres posicions, tot i que la primera proposta classificada és la que va aconseguir el premi, el jurat va voler fer una menció als diferents aparadors motivant la decisió final.

La tercera posició va ser per a la proposta titulada ‘La tardor es vesteix de festa’ d’Òptica Vilà, que va sumar 50 dels 60 punts “per haver-se atrevit a donar forma humana a la mare natura en aquesta època de fulles caients i tons ocres”.

La segona posició va ser per a ‘Tardor’ de l’establiment Ona Nature. Aquesta proposta va obtenir 54 punts de 60 possibles “per fer-nos pensar no només en quin bosc volem, sinó en quin món volem viure... convidant-nos a la reflexió i al canvi, començant en un mateix”.

La primera posició titulada ‘La màgia del bosc’ de BerguedArt va assolir una puntuació de 55 punts sobre 60 “per haver posat el seu art i haver creat la seva màgia a la plaça de Sant Pere, posant a disposició de la ciutadania un aparador ple de detalls de tardor”. Aquesta proposta ha estat la guanyadora del jurat professional i va ser guardonava amb un diploma de reconeixement i un premi de 500 €.

Premi del jurat popular

L’atorgament del premi del jurat popular es va fer a través de la votació mitjançant un formulari en línia, del 19 al 29 de setembre. La votació va comptar amb 502 vots únics, després de procedir a l’eliminació de votacions duplicades i votacions amb manca de les dades d’identificació corresponents, tal com establien les bases del certamen. La proposta ‘Tardor al teu armari’ de la botiga de roba Lola Martí va sumar un total de 93 vots, obtenint així el premi del jurat popular. L’establiment va ser reconegut amb un diploma commemoratiu i un premi de 200 €. Les persones que van prendre part en la votació popular van formar part d’un sorteig d’un val de 100 € bescanviable en qualsevol dels comerços participants en el concurs. El sorteig es va fer durant l’entrega de premis del passat 1 d’octubre i la persona guanyadora va ser en Gonzalo Pino Rodriguez.