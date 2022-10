Poc a poc es van coneixent més detalls del nou partit que es prepara per concorrer a les eleccions muncipals de Berga l'any que ve. Si al setembre els seus promotors van donar alguna pista penjant un cartell en un balcó del carrer Major on es llegia "Estem treballant per Berga", ara s'ha fet públic el nom de la formació i qui serà el cap de llista.

Es dirà "Berga Grup Independent", segons ha anunciat a través de les xarxes socials una de les persones impulsores, Judit Vinyes. A més, en la mateixa publicació també ha deixat entreveure alguns dels noms que conformaran el partit. Són Lluís Minoves, Ramon Miquel Safont, Anna Enjuanes, Miquel Amado i Pere Fernández. Amb molta il•lusió ja podem presentar-vos Berga Grup Independent. Un nou projecte que parteix del nostre compromís i ganes de millorar la ciutat. Aviat en sabreu més! pic.twitter.com/kYl68TBuWG — Judit Vinyes Barniol (@JuditViBA) 9 de octubre de 2022 En un comunicat, el grup destaca que la iniciativa "sorgeix del neguit d’un conjunt de persones que té ganes de treballar per Berga millorant la qualitat de vida dels seus habitants i fent que el municipi sigui un lloc millor on viure". A més, expliquen que "l'agrupació té té una visió molt àmplia i al no dependre de cap partit polític, ens permet definir una línia de treball que s’adapti a les necessitats i demandes actuals de la població. Berga Grup Independent aposta perquè "Berga sigui una capital activa, viva, neta i plena d’oportunitats". El grup es reuneix cada dilluns a les vespre al carrer Major, número 19, i convida els veïns a participar-hi presentar les seves idees i propostes de millora així com a sumar-se al projecte. També posa a disposició el següent correu electrònic: hola@bergagrupindependent.com.