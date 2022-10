En l’últim ple de Puig-reig es van desvelar els noms dels pròxims representants del pubillatge que es proclamaran al novembre. La pubilla serà Anna Casafont, la dama Xènia Badia i l’hereu Aleix Montañà, segons els vots de les entitats. El regidor de Festes, Cristian Pérez, va donar l’enhorabona i encoratjar els nous representants a dur a terme el compromís i a gaudir de l’experiència que els permetrà conèixer el territori i dur el nom de Puig-reig arreu.

Pérez, responent a una pregunta de l’oposició, va reconèixer que damunt de la taula hi ha la intenció de revisar i repensar el model d’elecció dels representants del pubillatge en el futur per la manca de participació que hi ha hagut al procés d’enguany.

A més, en el ple es va ratificar la concessió de la subvenció demanada per a l’escola municipal de música per al curs 2021-2022 dotada amb 110.000 euros i es va aprovar la nova planificació i ordenació de personal amb un augment de pressupost per a la plaça de secretari municipal, actualment sense obrir, per tornar a convocar el concurs i aconseguir disposar d’aquest perfil tècnic.