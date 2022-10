Avià i Bagà són els dos únics municipis del Berguedà que disposen del títol de Vila Florida. Aquest reconeixement, que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i es renova anualment, distingeix els pobles catalans i comuns andorrans que aposten per la transformació de l’espai públic a partir del verd urbà. A tot Catalunya són 155, que divendres passat van rebre el guardó en un acte celebrat a l’amfiteatre del Camp de Mart de Tarragona.

Un jurat especialitzat format per professionals dels sectors del viverisme, la jardineria, el paisatgisme, el mobiliari urbà i altres àmbits relacionats és l’encarregat de certificar i renovar anualment aquests distintius. A la comarca del Berguedà, aquest 2022, els municipis amb el títol de Vila Florida són:

Avià (amb 2 flors d'honor)

Definit pel jurat de Viles Florides com un “poble viu”, aquest petit municipi compta amb un atractiu nucli antic on destaquen el parc i els balcons florits, fruit de la col·laboració dels propis vilatans. Avià treballa per esdevenir una vila més bonica, pels avianesos i pels visitants, i ho fan a través del projecte AVIART, que busca donar valor i atractiu al municipi a través de diferents accions que enllacen art, paisatge i territori.

Bagà (amb 1 flor d'honor)

Bagà forma part de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, un espai que busca millorar la gestió de la massa forestal de la comarca, beneficiant el medi ambient amb la promoció de la neteja dels boscos i l’aposta per les energies renovables, i millorant la qualitat de vida dels baganesos i berguedans amb la creació de llocs de treball i evitant el despoblament de les zones rurals.

A nivell municipal, l’Ajuntament intenta que els habitants de Bagà gaudeixin al màxim de l’espai públic amb la cura dels espais enjardinats i dels arbres i l’arranjament d’espais verds com el Parc del Bastareny.

Setze municipis més a les comarques centrals

Altres municipis de la Catalunya central distingides són Artés, Callús, Cardona, Manresa, Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet i Santpedor, al Bages; Abrera i Martorell, al Baix Llobregat; Carme, Igualada i Sant Martí de Tous, a l'Anoia; Puigcerdà, a la Cerdanya; Solsona, al Solsonès; i la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell.

Vila-seca, premi Flor d'Or

El principal premi, la Flor d’Or Pere Cabot, ha estat aquest any per a Vila-seca, que agafa el testimoni de Mollet del Vallès, guanyadora el 2021. De Vila-seca, el jurat de Viles Florides en destaca “la seva trajectòria, diversitat, qualitat i grau d’adaptació al lloc del patrimoni vegetal; la seva intensa activitat d’educació ambiental i l’excel·lent gestió de l’aigua i dels sistemes de reg”.

Vila-seca, a més, és un dels municipis que encapçala el rànquing de Viles Florides, amb quatre Flors d’Honor. A més de la ciutat del Camp de Tarragona, es mantenen al quadre d’honor Almacelles (Segrià), Bagergue (Val d’Aran), Cardedeu (Vallès Oriental), Encamp (Andorra) Figueres (Alt Empordà), Llinars del Vallès (Vallès Oriental), Lloret de Mar (Selva), Malgrat de Mar (Maresme), Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Olot (Garrotxa), Roses (Alt Empordà), Sant Cugat (Vallès Occidental), Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) i Sant Hilari Sacalm (Selva).

A més, aquest any s’hi afegeixen quatre nous municipis al prestigiós grup de les quatre Flors d’Honor. Són Castelló d’Empúries (Alt Empordà), Igualada (Anoia), La Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Reus (Baix Camp).

A més dels dinou municipis amb quatre Flors d’Honor, n’hi ha 74 més amb tres Flors d’Honor -deu més que ara fa un any-; 49 amb dues Flors d’Honor -dotze menys que el 2021- i 13 amb una Flor d’Honor -un menys que en l’edició anterior. També hi ha alguns municipis que han demanat la seva adhesió al moviment en els darrers mesos i el seu ingrés i valoració es tindrà en compte per a l’edició de 2023.

Cinc reconeixements temàtics

A banda de les Flors d’Honor, des de ja fa uns anys Viles Florides lliure altres premis per reconèixer accions concretes vinculades als valors fundacionals del moviment. El que ja s’està convertint en un clàssic de les gales de Viles Florides és el reconeixement a la Millor rotonda florida, que es lliura des de l’any 2017. Enguany el reconeixement ha recaigut en la rotonda Unesco de Tarragona.

En aquesta edició també s’ha posat en valor la tasca social de l’Ajuntament de Martorell (Baix Llobregat) amb el reconeixement Flors amb ànima social per donar ocupació a persones amb diversitat funcional en un centre de producció de plantes ornamentals, destinades als espais verds del municipi.

El jurat també ha premiat la tasca mediambiental de Naut Aran (Val d’Aran) amb el reconeixement a la Cerca de solucions més sostenibles per a jardineria amb climatologia adversa. El municipi ha implicat a totes les seves Entitats Municipals Descentralitzades en la diversificació i millora de planta plurianual resistent per a l’embelliment sostenible dels pobles.

Salou (Tarragonès), per la seva banda, s’endú el reconeixement Accions de millora de la franja marítima per la naturalització de platges, dunes i roquissars litorals amb vegetació autòctona mitjançant tècniques ecològiques i per la recuperació del Camí de Ronda.

Finalment, els municipis d’Arties, Bagergue, Canejan-Val de Toran, Esterri d’Àneu, Garòs, Gessa, la Seu d’Urgell, Rialp, Salardú, Tavascan- Lladorre, Tredòs, Unha, Vilac i Vilaller han rebut la Menció a la Promoció turística de la marca Viles Florides per la promoció turística conjunta de les Viles Florides del Pirineu de Lleida.