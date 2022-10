L’Ajuntament de Berga posa en marxa la quarta convocatòria del pressupost participatiu. La convocatòria d’enguany comptarà amb una dotació econòmica de 35.000 €. Es tracta de la mateixa xifra que en l’edició anterior, la qual es va incrementar en 5.000 € per crear una partida destinada al jovent, que es mantindrà aquest any. D’entre els altres 30.000 euros, 20.000 són per projectes d’inversió en equipaments o espais públics i 10.000 per propostes relacionades amb la programació cultural de la ciutat.

Les propostes del pressupost participatiu han de complir una sèrie de criteris perquè puguin ser valorades. D’una banda, han de ser propostes d’interès general, de competència municipal, concretes i avaluables econòmicament, però no poden plantejar-se actuacions que formin part de les despeses ordinàries de l’ajuntament. Les persones i les entitats i associacions poden formular un màxim de dues propostes. Per fer-ho, cal emplenar un formulari disponible al web www.ajberga.cat i presentar-lo al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Berga. Les persones físiques poden tramitar-ho de forma presencial o electrònica, mentre que les entitats i associacions només poden fer-ho electrònicament. Hi ha temps fins el 30 d’octubre per fer propostes. Pel que fa al pressupost infantil, els plantejaments es vehiculen a través dels centres educatius.