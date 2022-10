Des de diumenge fins a nou avís, no es pot circular pel camí de la font de l’Ermita de Gironella, entre el carrer Riera d’Olvan i el trencant que porta a la masia de Can Gironella per les obres que s’hi estan portant a terme. L’Ajuntament demana disculpes per les molèsties que pugui ocasionar.