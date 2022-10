Berga establirà un pagament de la zona blava proporcional per minuts

L’Ajuntament de Berga preveu establir un pagament de la zona blava proporcional per minuts, amb l’objectiu que hi hagi més rotació de vehicles als aparcaments.

Actualment, els preus de la zona blava de Berga no són equivalents al període de temps que un vehicle està estacionat. És a dir, els turismes que estan més hores aparcats gaudeixen de tarifes més econòmiques en proporció als que hi estan, per exemple, només mitja hora. Ara, es vol canviar de dalt a baix aquest sistema i fer que aquells que el deixen més temps aparcat hagin de pagar més. El govern encara està acabant de perfilar els detalls concrets de la proposta, que es vol portar a aprovació en el ple de novembre.

El regidor d’Hisenda, Marià Miró, ha explicat a Regió7 que es vol que hi hagi menys permanència dels mateixos vehicles. Miró, que assegura que la mesura s’ha madurat amb un treball intens de l’empresa municipal que gestiona la zona blava, BRG, confia amb que tiri endavant amb el consens de tots els grups.

Per altra banda, el consistori també està treballant una ordenança sobre les tarifes dels punts de recarrega de vehicles elèctrics, però que no es preveu aprovar-la fins d’aquí a uns mesos. Actualment és dels ajuntaments de la regió central que menys bonifica aquest tipus de vehicles.

Bonificacions per a empreses

Una altra de les propostes del govern en relació amb les ordenances fiscals és bonificar un 50% l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) a les empreses que contractin indefinidament 5 o més treballadors.

Es tracta d’un impost que paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros, i actualment per l’Ajuntament suposa recaptar uns 200.000 euros anuals. Això significa, doncs, que si totes elles complissin amb aquest requisit el consistori deixaria de guanyar uns 100.000 euros cada any. Miró, però, considera que aquest escenari és del tot improbable. En tot cas, el regidor destaca que és una política que vol «fomentar l’ocupació».

Topall de bonificació de l’IBI

Per altra banda, el govern preveu establir un topall màxim de bonificació de l’IBI per aquells immobles amb plaques solars. Actualment és del 50% per totes les instal·lacions, però ara es vol definir un màxim diferent per cada immoble en funció de la potència elèctrica. En qualsevol cas, però, l’actualització de les bonificacions serà a la baixa i no se superarà el 50%.

L’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública prèvia perquè els veïns i entitats puguin fer aportacions sobre aquestes propostes. En l’apartat web de participació ciutadana es pot consultar la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica. Hi ha temps fins el 21 d’octubre.