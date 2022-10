Aquest passat dilluns es va acabar el termini per presentar al·legacions a la reforma de la plaça Galceran de Pinós de Bagà, que ha generat queixes i temor entre alguns veïns del municipi. Hi han hagut més de 200 entrades amb al·legacions sobre el projecte al registre general de l’Ajuntament sobre, si bé totes estan signades pels mateixos 38 veïns, segons destaca el consistori.

El regidor d’Urbanisme, Marc Camps, comenta a Regió7 que un veí ha presentat només 23 entrades, i que pràcticament la totalitat d’elles estan representades per Bagà Endavant, que lidera l’oposició al projecte. De fet, en un comunicat, el portaveu del grup i veí de la plaça, Pep Llamas, assegura que s’han presentat més de 700 al·legacions i que es van recollir 340 signatures en contra de la reforma.

“No entenem com un equip de govern que s’ha quedat sol en la votació de l’aprovació inicial de projecte, que no té en consideració la petició de més de 340 signatures d’afectats, que es troba davant d’una allau d’al·legacions, no anuncia definitivament la retirada d’aquest projecte i obre un període de participació ciutadana”, sosté el comunicat promogut per Llamas.

El regidor, Marc Camps, però, puntualitza que, d’entre la xifra d’al·legacions presentades -que el consistori encara no ha comptabilitzat-, la majoria són repetides i que els opositors tan sols utilitzen 26 models diferents; és a dir, que només posen 26 objeccions al projecte del govern. A més, Camps assegura que les 340 signatures no s’han entrar a l’Ajuntament.

En relació al contingut de les al·legacions rebudes, el regidor d’Urbanisme explica que algunes d’elles “cauen pel seu propi pes” perquè es basen en interpretacions errònies del projecte i d’altres són opinions subjectives sobre els elements del projecte. El govern baganès es compromet a entomar-les “de manera transversal i transparent”, però assegura que no comprometen el projecte perquè tn sols proposen modificacions puntuals.