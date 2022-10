Berga impulsa una nova edició de l’Escola de Famílies, l’espai d’aprenentatge i reflexió sobre la tasca educadora dels agents que intervenen en l’etapa de la infància i l’adolescència. La iniciativa compta amb la implicació dels centres educatius i les associacions de famílies d’alumnes a l’hora d’escollir les propostes que integren la programació, la qual és oberta i viva, ja que s’incorporaran noves propostes al llarg del curs.

Un dels objectius de l’Escola de Famílies és disposar d’espais que permetin compartir activitats i experiències per facilitar l’aprenentatge mitjançant la divulgació i el lleure. En aquest sentit, la programació compta amb cinc propostes que inclouen jocs i tallers relacionats amb l’àmbit de la música, la natura o l’astronomia, entre d’altres.

Les activitats són un taller de ioga per aprendre a controlar l’energia, gestionar les emocions, millorar l’atenció i la concentració, una sessió dedicada als jocs de falda, moixaines i cançons, un taller de construcció d’alforges i cistelles amb material sostenible per a la bicicleta i el patinet, un taller d’astronomia i observació del sol i una activitat en la qual les persones participants toquen, observen i descobreixen diferents animals vius. La primera activitat es farà aquest cap de setmana i l’última al març de 2023.

La segona part de la programació de l’Escola de Famílies inclou tres xerrades sobre temàtiques tan diverses com l’educació emocional i les relacions abusives en l’adolescència, l’educació musical o els límits en la infància i l’adolescència.

La inscripció per participar en les activitats i tallers es podrà fer enviant un correu a l’adreça electrònica educacio@ajberga.cat. Per a més informació, es pot contactar amb l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga per correu electrònic i al telèfon 93 821 43 33.