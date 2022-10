Gairebé 900 persones van utilitzar el bus llançadora al Pedraforca, que va estar operatiu durant la primera quinzena d’agost, en una prova pilot per limitar l’accés dels vehicles a la muntanya. L’afluència va ser menor del que s’esperava, segons constata el director del parc natural del Cadí-Moixeró, Jordi Garcia. No obstant això, afirma que la iniciativa va generar satisfacció entre els usuaris, un fet que els fa plantejar la possibilitat d’implantar aquest servei prioritzant els períodes de més concurrència al Pedraforca.

L’autobús públic, que va funcionar des de l’1 fins al 15 d’agost, resseguia el trajecte entre Gósol, Saldes i el mirador de Gresolet, una de les principals vies d’accés al Pedraforca, amb l’objectiu de reduir l’impacte de vehicles a la zona. «En els últims anys, amb l’increment de visitants al Pedraforca, han estat habituals les imatges d’aparcaments improvisats que dificulten el pas dels vehicles d’emergència», assenyala Garcia. D’aquesta forma, es va pensar en la possibilitat d’una prova pilot per prohibir el pas de vehicles amb l’alternativa del bus llançadora per tal «d’alleugerir la pressió a les zones d’aparcament i, alhora, conscienciar la ciutadania sobre la importància d’introduir mesures per reduir les emissions de CO2».

Dos mesos després de l’experiència, la principal valoració que es fa des del parc natural del Cadí-Moixeró és que el nombre d’usuaris del servei de bus va ser més baix del que s’esperava, amb un total de 894 passatgers. Garcia confirma que, de fet, la presència d’excursionistes entorn del Pedraforca va ser menor al llarg del mes d’agost respecte a altres anys, «però ara cal analitzar si el descens de muntanyencs va venir motivat per la introducció del servei d’autobús o bé respon a altres factors externs».

El director ressalta que, malgrat la reducció del nombre de visitants, el servei del bus llançadora va ser rebut de bon grat per part de la majoria d’usuaris, precisament per la possibilitat de gaudir de la naturalesa sense massificacions. De fet, el grau de satisfacció dels viatgers de l’autobús, però també dels propietaris dels terrenys, ramaders i restauradors de la zona, ha estat recollit en una enquesta, en què es va preguntar als participants si consideraven necessària la iniciativa. Un 88% va respondre que sí.

Entre alguns dels col·lectius que es van posicionar a favor de la iniciativa es troben els ciclistes, «que van trobar-se més còmodes per l’escassa presència de vehicles als entorns de la muntanya», apunta Garcia. La prova pilot també va generar acceptació entre els restauradors de Saldes, com ja va informar aquest diari (vegeu edició del 19 d’agost del 2022), ja que el fet que el bus tingués parada a la població va portar més visitants al poble. En canvi, Garcia assenyala que, en el cas del refugi Lluís Estasen, es va registrar un menor consum.

En aquest sentit, Garcia remarca que cal valorar el futur de la proposta amb els diferents agents implicats, «amb excursionistes, tècnics, establiments o agricultors, ja que ha de ser una mesura en benefici del territori». També obre la porta a la possibilitat d’implantar el servei d’autobús llançadora, prohibint l’accés de vehicles al Pedraforca, en aquells períodes en què hi hagi més trànsit de persones a la muntanya. Garcia considera que, en el futur, «cada vegada prevaldran de forma més clara els criteris mediambientals, de forma que és probable que les restriccions d’accés motoritzat als espais naturals, com el Pedraforca, s’acabin imposant a mitjà o a llarg termini».