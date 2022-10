El Club Patí Berguedà tanca la temporada amb cinc patinadores arribant a finalistes de les finals de Catalunya de patinatge artístic sobre rodes. Les finals es van celebrar el 17 i 24 de setembre a les poblacions de Salt i de Folgueroles. El club berguedà ha aconseguit aquesta temporada posicionar 5 patinadores a les respectives categories de nivell 3 ,4, 5, 6 i 7. Coincideix que enguany la Federació Catalana de patinatge ha estrenat un nou sistema d’aritmètica i de puntuació per tal de professionalitzar més aquest esport i assimilar-lo als sistemes olímpics. A més, la Federació ha impulsat un nou sistema de proves on les patinadores han anat acumulant punts per poder-se classificar a les finals, de fet només s’han classificat les 6 o 7 primeres de la suma total de proves i és entre aquestes 6 o 7 del rànquing final que s’han disputat les finals.

El nombre de patinadores totals que han participat a cada una de les categories oscil·la entre les 100 i 200 patinadores, sent doncs una fita històrica el fet que arribessin 5 patinadores entre les set primeres tenint en compte l’elevat nombre de participants d’arreu del país. Pel què fa a les patinadores berguedanes, Abril Marín de la categoria de nivell 3 va resultar en cinquena posició per una petita errada en la pirueta. Alma Marín de nivell 4 va finalitzar la prova en segona posició a molts pocs punts de tocar l’or. Arianna Amills de nivell 5 es va posicionar a dalt de tot del podi i es va emportar l’or cap a casa. Abril Padollers de nivell 6 es va quedar a les portes de la primera posició però va acabar la prova segona. I Ïa Boixader de nivell 7 va acabar en cinquena posició. Amb aquests resultats el club, que té cinc anys de vida, "se situa com un dels clubs de referència a la Catalunya Central i Catalunya en categories d’iniciació, i camina cap a un posicionament clar cap a les categories superiors per a campionats superiors", apunten fonts del Club Patí Berguedà.