Infants amb necessitats especials de Gironella tindran un servei específic

Gironella disposa d’una aula multisensorial per a infants de 5 a 11 anys amb necessitats específiques de suport educatiu, i per a les seves famílies. Està ubicada a la llar d’infants municipal Estel i a part de fer-ne ús els infants que hi estan escolaritzats, el nou projecte Espai + 5 i famílies pretén «donar resposta a una demanda creixent», comenta l’alcalde, David Font.

Es tracta d’un servei públic i innovador al Berguedà, ja que «a partir dels 5 anys moltes famílies es troben desateses, tenint en compte que els nens i nenes ja queden fora del sistema públic de cobertura i a les escoles públiques no hi ha recursos suficients. I no tothom pot accedir a serveis privats» explica Ester Comellas, gerent de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, que també s’ha involucrat en aquest projecte, fruit d’un treball transversal entre les àrees d’Atenció a les Persones i Educació de l’Ajuntament de Gironella i la direcció de la llar d’infants Estel.

L’aula multisensorial s’ha habilitat amb materials diversos gràcies a una subvenció de 15.000 euros de la Diputació de Barcelona, i l’Ajuntament de Gironella té previst invertir fins a final d’any 3.000 euros per a les sessions setmanals d’una hora i mitja que impartiran professionals del sector de l’educació, la psicologia i la fisioteràpia. Començaran la segona setmana de novembre i durant dos mesos serà una prova pilot, «amb la voluntat de no només donar continuïtat al servei sinó ampliar-ne la capacitat l’any que ve», apunta David Font, preveient que segurament hi haurà una sobredemanda per fer ús del servei. De moment, s’ha limitat a cinc infants i a les seves famílies. Les interessades es poden apuntar a partir d’avui omplint un formulari que es pot trobar al web gironella.cat o bé presencialment a l’Ajuntament.

A finals d’octubre l’equip de professionals valorarà les peticions prioritzant primer els infants de 5 a 8 anys i després fins a 11, i que tinguin el certificat de discapacitat o l’estiguin tramitant. També tindran prioritat les famílies de Gironella, tot i que la voluntat de l’alcalde és poder ampliar el servei a tota la comarca: «Per poder fer créixer aquest servei a l’espai que tenim habilitat a la llar d’infants Estel és necessari que s’hi puguin sumar altres institucions públiques. Estem oberts a oferir l’espai per treballar conjuntament amb altres ajuntaments que hi puguin estar interessats».

Les sessions es plantejaran com una sala de joc i d’interacció amb elements sensorials i materials que fomenten les relacions dels infants i els proporcionen un espai de plaer sensoriomotriu. La fisioterapeuta Rosa Vilardaga afegeix: «Volem fer un treball i acompanyament personalitzat, desenvolupant les competències i capacitats de cada infant amb necessitats específiques de suport educatiu».