L’oposició del Consell Comarcal del Berguedà (els grups d'ERC i la CUP) vota en contra de l’augment del 10% del rebut de les escombraries domèstiques, que s’aprova amb els vots a favor del govern, format per Junts, Candidatura de Progrés-PSC i Agrupació d’Electors del Berguedà. Tot i no haver-hi la unanimitat que esperava el president, Josep Lara, la nova taxa entrarà en vigor l'any que ve i els contribuents passaran de pagar 125,84 euros a 139 anuals. Són 13,16 euros més.

El Consell defensa l’increment, que equival a l’IPC (10,2%), per pal·liar el dèficit històric que arrossega el servei, i remarca la voluntat de no carregar més a les famílies i no augmentar més d'un 30% el rebut, tal com recomana un estudi de costos per equiparar el balanç i evitar el dèficit. L’assumirà el govern amb equilibris interns.

Des que es va implantar el porta a porta el novembre del 2018, hi ha un dèficit acumulat de 2 milions en el servei d’escombraries al Berguedà. I aquest és el retret d'ERC i la CUP: «una mala gestió en matèria de residus», han coincidit a destacar el republicà Ramon Camps i el cupaire Sebastià Prat. No veurien malament l’augment del 10% però insisteixen en «equiparar costos». En aquest sentit, critiquen que les empreses tinguin congelada la taxa que paguen per abocar a l'abocador comarcal de Font Ollera.

El vicepresident del Consell, Abel Garcia, ha fet un prec a l’oposició davant les crítiques de «mala gestió»:«No hem vist cap proposta concreta per apaivagar i apujar linialment el rebut de les escombaries, que és l’esforç que fem des del govern».

La gestió de la recollida de residus és competència del Consell Comarcal a 29 dels 31 municipis de la comarca, tots menys Puig-reig i Gironella, on la gestió del servei és municipal.