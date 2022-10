La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà ha enllestit les obres per adequar l'antic hotel El Blat de Tarradelles, a Bagà, en una llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. Fa mig any va anunciar la compra de l'edifici per poder complir amb el requisit que els demana la Generalitat per poder-los concertar noves places de residència per aquests usuaris, i avui ha donat a conèixer que ja s'ha acabat la rehabilitació necessària per adaptar-se a la normativa. Gràcies a ajuts de la Fundació La Caixa i altres entitats i empreses, ara és un espai adaptat per aquest nou ús a l'espera d'un tràmit: cal que la Generalitat supervisi la instal·lació i l'inclogui al Registre d'Establiments Socials.

La Fundació confia obtenir aquesta tardor el registre i el proper pas serà esperar que la Generalitat convoqui noves places per presentar-se a la convocatòria i aconseguir places públiques de residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. La fundació és l’única entitat del Berguedà que disposa d’aquest tipus de places, però actualment només en té 12 en dos pisos a Berga, i hi ha unes 25 persones en llista d’espera. A les noves instal·lacions hi hauria, en una primera fase, places per a 24 persones, amb tres unitats de convivència de vuit residents cada una. Segons la gerent de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Ester Comellas, "al Berguedà tenim necessitat important de places de llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i la Generalitat aquest any en els seus pressupostos hi ha l’opció que atorgui places públiques". La Fundació Pro Disminuïts Psíquics vol que el Berguedà sigui un dels territoris amb noves places públiques per poder resoldre la problemàtica actual que hi ha a la comarca, "amb unes 25 persones en llista d’espera, algunes vivint amb pares de 80 i 90 anys. Són situacions molt fràgils i en qualsevol moment ens podem trobar amb una urgència social que no sapiguem com resoldre", apunta Ester Comellas.