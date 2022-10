El Taller Coloma d'Avià, de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, ha renovat l'espai de la cuina i el menjador. Les noves instal·lacions permeten disposar d'un espai més modern, més ampli i més lluminós. L'entitat ha invertit 80.0000 euros en una obra "necessària" ja que, segons explica la gerent de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Ester Comellas "no s'havia fet cap canvi a la cuina i al menjador des del 1984 i estava molt deteriorat, fet que dificultava el desenvolupament del servei".

Les obres van començar a l'agost i es van enllestir al setembre, gràcies a l'aportació econòmica de 10.000 euros la Fundació La Caixa i la col·laboració de les empreses Thor Especialidades, Adiquímica, Berguedana SL i Peralba. El director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià, comenta que per a la Fundació La Caixa "és un plaer seguir donant suport a la Fundació Pro Disminuïts, que treballar per ajudar a les persones amb discapacitat intel·lectual del Berguedà". I afegeix: "Des de fa més de 100 anys, la vocació és retornar part dels beneficis a la societat, uns valors de proximitat al territori i d’ajuda que estan més vius que mai".

La cuina i menjador del Taller Coloma dona servei a més de 120 persones: una seixantena són usuaris del servei ocupacional del Taller Coloma, una dotzena són professionals, i també en fan ús les cinquanta persones del centre especial de treball.

La voluntat de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà és que la imatge del menjador sigui encara més confortable per als usuaris i té entre mans el projecte de convertir les finestres en balconeres d'accés directe a l'exterior, on s'elevaria el jardí i s'hi faria una terrassa.

I un altre projecte és invertir a la part de les aules i espais del centre especial de treball que no s'han renovat i han quedat envellides. Tal com explica Ester Comellas, "voldríem crear aules més tancades i confortables pensant amb persones més assistides , que és el perfil que acabarà venint al centre. Per a les persones més autònomes, a la llarga ens agradaria obrir un centre a Berga i aprofitar més els recursos comunitaris".

La Fundació Pro Disminuïts Psíquics ha aprofitat la visita dels representants de la Fundació La Caixa per ensenyar-los el Taller Coloma i exposar-los les actuacions que tenen previstes quan puguin disposar d'ajuts econòmics. Uns projectes "molt beneficiosos" segons fonts de les famílies dels usuaris, que també han volgut agrair a la Fundació La Caixa la seva col·laboració perquè el Taller Coloma pugui tenir un espai digne per als nois i noies: "Estem molt contents dels canvis que s’estan fent per millorar les condicions del centre, són projectes molt beneficiosos».