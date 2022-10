Berga viurà Tots Sants amb una nova edició de la Trilogia de la mort, del 29 d'octubre a l'1 de novembre. Es tracta d'un programa d'activitats dividit en tres pilars: fira d'alimentació, artesania i antiquaris i brocanters; visites i rutes i relats relacionats amb el misteri i la mort; i propostes culturals com ara recital de poesia, concert i espectacles.

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha destacat la importància de fer créixer any rere any aquesta iniciativa que va néixer el 2017: "Vam començar amb un programa reduït però que va tenir molt bona acceptació i l'hem anat ampliant, així com també la descoberta d'espais del centre històric de Berga". En aquest sentit, la plaça del Carme s'afegeix com a escenari de l'actuació de màgia (diumenge 30 d'octubre a les 17 h), el recital de poesia La mort ens parla en vers (diumenge dia 30 a les 18 h) i el concert de Mar Pujol (diumenge 30 a les 21 h).

Pel que fa la fira, anomenada L'encant de les ànimes, s'estendrà a la plaça de Sant Pere i les Voltes de Claris (la Berruga), amb parades d'alimentació i artesania, antiquaris i brocanters, i comerç local. Es farà el diumenge 30 i el dilluns 31 d'octubre de les 5 de la tarda a les 12 de la nit. La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, espera que els dos dies de fira atreguin un nombrós públic: "El pont de Tots Sant segur que portarà molta gent al Berguedà, per tant, la fira i les activitats que organitzem per a petits i grans poden ser un bon atractiu. Convidem a tothom a venir a Berga".

Rutes i relats

Una de les propostes relacionades amb la temàtica de la mort són les rutes. El dissabte 29 d'octubre es podrà fer La Berga negra (20 h a la plaça de Sant Pere) i Campanades a mitjanit (22 h al convent de Sant Francesc). El diumenge dia 30, la ruta Els dies foscos (19 h a la plaça de Sant Pere). Dilluns, 31 d'octubre, es podrà fer el Recorregut de la difunta, amb la col·laboració de Tràfec Teatre (17 h i 20 h al cementiri), i la ruta Nit d'ànimes (18 h a la plaça de Sant Pere). I el dimarts dia 1 de novembre, les rutes Vespre al cementiri (18 h al cementiri de Berga), i Persones i personatges (19 h al cementiri).

La directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau, ha remarcat que es tracta de rutes "molt atractives i recomanables" i ha convidat a tothom a assistir-hi. Cal fer reserva prèvia: aj022.ofturisme@ajberga.cat o 93 821 13 84.

A part de les rutes, es mantenen un any més els relats de misteri i imaginació, que es faran a les Voltes de Claris (diumenge 30 a les 20.30 i 21. 30 h i dilluns 31 a les 21.30 h) "en un espai cedit i ambientat per a l'ocasió, que agradarà molt", ha dit Alba Perarnau. L'alcalde, Ivan Sànchez, ha agraït la col·laboració i participació dels veïns del barri vell.