Berga va ser una de les ciutats de Catalunya on es van experimentar i aplicar, a principis del segle XX, alguns dels mètodes pedagògics més renovadors d’aquell moment. El Pavelló de Suècia de Berga i l’hotel Berga Park va ser, durant la dècada del 1930, una colònia escolar permanent. Un fet que l’Ajuntament de Berga vol recordar amb un cicle de xerrades i la projecció del documental L’hora dels infants.

Aquells anys, unes 300 nenes de Barcelona procedents de famílies amb pocs recursos, moltes de les quals amb problemes de desnutrició, es van establir a Berga juntament amb una quinzena de nenes més de la capital berguedana. Tot i que l’objectiu inicial (el projecte va néixer el 1906) era millorar la salut dels infants, amb el pas dels anys van acabar esdevenint autèntics laboratoris educatius.

Alguns s’han mantingut en l’oblit fins avui, mentre que d’altres es van convertir en icones d’una època daurada de l’escola catalana. Idees com l’aprenentatge actiu, la importància de la música o de la lectura i, sobretot, situar l’infant en el centre de l’ensenyament es van aplicar fins a uns nivells mai vistos. Amb la guerra i la dictatura franquista se’n va anar en orris.

El documental L’hora dels infants, de Goita Audiovisuals, recupera la memòria d’algunes experiències pioneres com les de l’Escola del Bosc de Montjuïc o l’Escola del Mar de la Barceloneta i, per primer cop, dona a conèixer projectes com les colònies de Capdella, la de Vilamar de Calafell o la colònia permanent de Berga, tal com ha explicat Eduard Miguel, codirector del documental. Al rodatge hi apareix com a testimoni la berguedana Josefa Tarrés com a testimoni, que va ser alumna del 1935 al 1937; i Jordi Ortega, net de Ramona Bruch, també exalumna.

L’hora dels infants es podrà veure a Berga el dissabte 12 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre Patronat. I es complementarà amb un cicle de xerrades els dijous 27 d’octubre, 3 i 10 de novembre. Segons el regidor d’Educació de Berga, Eloi Escútia «serà un cicle molt interssant. Conèixer la renovació pedagògica de fa 100 anys és molt interessant».