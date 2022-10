Els ajuntaments de Gironella i de Puig-reig apujaran el rebut de les escombraries domèstiques per sota de l'IPC, que és l'augment (10,2%) que aplicarà el Consell Comarcal a la resta de municipis de la comarca. El Consell gestiona el servei de la recollida de deixalles a tots els municipis excepte a Gironella i a Puig-reig, que ho gestionen a nivell municipal i tenen contractada l'empresa Transvinyots perquè els presti el servei.

En xifres, Puig-reig i Gironella fixaran la taxa en 128,50 euros per al 2023, 10,50 euros més barata que a la resta de la comarca. Tal com ha aprovat el Consell Comarcal aquesta setmana se situarà a 139 euros anuals (13 euros més que aquest 2022).

Gironella apujarà el rebut de l'any que ve un 4%, i Puig-reig ho farà un 2%. D'aquesta manera, s'equipararà el preu que pagaran les famílies d'un i altre municipi. Aquest any no era així perquè Puig-reig va optar per aplicar l'increment del 4,1%, igual que va fer el Consell Comarcal; i Gironella ho va apujar un 2,12%. El 2022, les famílies de Gironella han pagat 123,50 euros del rebut de les escombraries. L'any que ve pagaran 5,08 euros més per aquest servei: 128,50 a l'any. I les llars de Puig-reig passaran de pagar 125,85 euros a 128,50, que són 2,65 euros més anuals.

Amb aquest augment, que se sotmetrà a votació dilluns a Puig-reig i dimarts a Gironella en plens extraordinaris, els ajuntaments apliquen un percentatge per sota de l'increment del cost del servei perquè no volen carregar més als ciutadans. L'alcalde de Gironella, David Font, ha explicat a Regió7 que "com a ajuntament, tenim capacitat de compensar el dèficit del servei amb la resta d'ingressos dels impostos que paguen els ciutadans". Entén que el servei de la recollida d'escombraries, com també el llar d'infants o el de la piscina, "són serveis municipals deficitaris però imprescindibles, amb un cost que no pot recaure tot al ciutadà". A Gironella, la previsió és que aquest 2022 el dèficit del servei de deixalles se situï al voltant dels 95.000 euros.

A Puig-reig, s'estima que rondarà els 80.000 euros de dèficit, segons l'alcalde, Josep Maria Altarriba. Ha comentat a Regió7 que malgrat el porta a porta sigui un servei car, "és la gran aposta per assolir els nivells de reciclatge que marca la Unió Europea". El Berguedà el 2021 va assolir una taxa de reciclatge que rondava el 70%, per sobre de l'objectiu fixat per la UE del 50%. Per a Altarriba, reciclar "no hauria de ser un esforç sinó una actuació amb consciència clau per al medi ambient".

Com a compensació per l’increment anual del preu del rebut, les bosses d’orgànic són gratuïtes per a les llars de Puig-reig i Gironella. A Gironella, a més, es bonifica a les famílies que fan ús de la deixalleria mòbil mensual. Com més cops es fa servir a l’any, més vals de descompte s’obtenen per comprar a establiments de la vila.