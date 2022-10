Cal Rosal rehabilita una part de la teulada del teatre amb una inversió de 10.000 euros

L’Associació Cultural i Esportiva (ACE) de Cal Rosal ha invertit 10.000 euros en la rehabilitació d’una part de la teulada del teatre, que estava en mal estat. Les obres han permès canviar les teules malmeses que provocaven goteres a l’interior del teatre cada cop que plovia.

La reforma s’ha pagat amb fons de l’entitat, que ha hagut de fer accions i activitats diverses per recaptar diners. En aquest sentit, des de l’associació lamenten que l’Ajuntament de Berga (municipi al qual pertany la zona on es troba el teatre) mai no els ha concedit cap ajuda. Totes les obres que s’han fet en els últims anys han anat a càrrec de l’ACE, tal com remarca un dels seus membres, Josep Badia: «Gràcies a l’associació hem pogut anar conservant el teatre, un equipament que forma part del patrimoni de la colònia, que és molt bonic i que vetllem per fer-hi activitats».

El teatre de Cal Rosal es va inaugurar l’any 1946 i va tenir anys d’esplendor teatral i cinematogràfica. Després, va estar molt temps en desús, i quan es va cedir a l’ACE l’aposta de l’associació va ser sempre poder tenir un equipament ben condicionat. Amb els anys s’han fet els lavabos nous, s’ha renovat la tramoia i s’han fet altres millores que han permès tenir un equipament a la colònia on no només s’hi fa teatre sinó altres actes. També va ser local d’assaig dels Castellers de Berga.

Ahir, prop d’una vintena de persones van visitar el teatre de Cal Rosal, en el marc de les Jornades de les Colònies Industrials. Els assistents també van poder conèixer de prop els grups singulars d’habitatges de Sant Josep i Sant Ramon.