El foraster, el programa de TV3 presentat per Quim Masferrer, va descobrir aquest dilluns el passat industrial de l'Ametlla de Merola. Els veïns de la colònia de Puig-reig van obrir-se en canal, deixant a descobert secrets, anècdotes i un passat molt lligat al sector tèxtil. Aquests tres elements convergeixen en una de les històries més emotives de la nit, la de l'Enric. És l'encarregat de repartir els diaris pel municipi, i d'ençà que és vidu, assegura que "no para de fer coses".

L'Enric admet que algun cop s'ha plantejat que, si no s'atura gaire, potser ho fa per fer més amè el seu dia a dia després de la pèrdua de la seva dona, la Dolors, el seu gran amor. La parella va passar els anys treballant a la indústria tèxtil, "entre el so dels telers", recorda aquest veí de l'Ametlla de Merola. Contra tot pronòstic, el peculiar soroll d'aquesta maquinària no els molestava, explica. Perquè per a la Dolors i per a l'Enric, "era música celestial", recorda. La seva història va commoure els espectadors, un dels quals era ell mateix, segons ha compartit el seu net Biel Escudé.

Mentres hi ha record hi ha vida, que bonic és estimar i que bonic és veure persones com l’Enric que recorden i encara estimen aquells qui ja no hi són i han estat importants per un mateix. #ElForaster #AmetllaMerolaTV3 — Arnau Llambrich (@arnau_llambrich) 24 de octubre de 2022

L'estimàvem molt a la iaia Dolors, encara ho fem.

Mai he vist un amor tan pur com el de l'Avi Enric i ella, com tampoc el que ens han tingut cap a nosaltres, la seva família.

Mai oblidaré el somriure de la iaia quan ens veia a tots junts!#elforastertv3#ametllamerolatv3 — Biel Escudé (@bibiesku) 25 de octubre de 2022

La nit va estar plena de sorpreses, fins i tot per als quasi 200 veïns del municipi. El Moisès, director dels icònics Pastorets del municipi, va anunciar que aquest serà el seu últim any com a director, després de dur aquest rol durant 20 anys. Entre els motius que l'han dut a prendre la decisió, hi ha la seva salut. Moisès detalla que va quedar-se sord fa uns anys i, que l'operació "no va funcionar". "Dirigia i demanava si ho estava fent bé, però no ho sé", detalla.

Els seus veïns van conèixer la notícia durant la projecció del capítol i gravació dels monòlegs de Masferrer sobre el programa, i la van rebre amb una gran tristesa. Un gran "oooh!" va omplir la sala, una reacció que, segons Masferrer, és representativa. "Deu haver-te costat molt prendre aquesta decisió, els trobaràs molt a faltar, oi? Però escolta, després de veure la reacció de la gent, estic convençut que ells a tu també et trobaran a faltar", va intuir el presentador.

20 anys dirigint els Pastorets de l' #AmetllaMerolaTV3 i, avui, en Moisès anuncia en ple #ForasterTV3 que aquest serà el seu últim any com a director. pic.twitter.com/583y0GG2Hh — El Foraster (@elforasterTV3) 24 de octubre de 2022

Durant la seva visita, Masferrer va conversar també amb l'exalcaldable i mossèn no oficial del poble, Andreu Torres. Va ser ell qui va revelar un secret que posa llum a la història darrere la renuncia al càrrec del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell. Segons Torres, quan el prelat es desplaçava a l'Ametlla de Merola a fer missa darrerament "ho feia acompanyat d'una dona", tot i això, Torres no va poder confirmar que es tractés de Silvia Caballol. "Hem obert la caixa de pandora, perquè potser era una altra", explica. "Les males llengües deien que ella venia a l'Ametlla i després se n'anava a la missa que Novell feia a Navàs. La dona repetia", explica Torres.

L’Andreu, mossèn no oficial de poble, ens revela un secret a veus sobre el Bisbe Novell.#AmetllaMerolaTV3 pic.twitter.com/v7AZl7yZRV — El Foraster (@elforasterTV3) 24 de octubre de 2022

Durant la seva visita, Masferrer va comptar amb un guia personal, en Mateu. Va mostrar-li mitjançant uns plafons els principals atractius del municipi, la lectura dels quals va ser objecte de broma durant tot el programa. El presentador explicava que la comprensió d'aquests era bastant complicada pel seu estat, i per això, per entendre-hi alguna cosa "calia tirar d'imaginació".

A més a més, el Mateu va ser l'encarregat de parlar-li a Masferrer sobre la importància dels pastorets a l'Ametlla, en què participen uns 160 habitants de 180 que té el municipi.

Entre 150 i 160 persones participen en els Pastorets. I el poble té 180 habitants! 😱

Qui són els 20 que no hi participen? Que aixequin el braç!#AmetllaMerolaTV3 pic.twitter.com/Fd0KPZZ3fP — El Foraster (@elforasterTV3) 24 de octubre de 2022

La seva estada al Berguedà, a banda, va venir acompanyada de dues sorpreses més. Per un costat, va trobar-se amb els fotògrafs i germans de Navàs, Jordi i Arnau Puig, coneguts artísticament com a Koalitic. Ambdós han estat recententment han estat seleccionats entre els 75 millors 'influencers' estatals d'aquest 2022 per la revista Forbes.

Masferrer va prestar-se a fer de model per a una de les seves fotografies. Amb un fil, una bengala i una pilota de tenis, el conductor d'El foraster va tenir per uns instants el món a les seves mans gràcies a ambdós artistes. "Aquesta foto la veurà Will Smith", diu convençut el presentador, després de conèixer que els germans han treballat amb l'actor, entre altres.

Per l'altre costat, va coincidir amb el periodista de TV3 Arcadi Alibés, fill del municipi. Amb ell, va posar-se les vambes i el xandall, i va animar-se a córrer 5 quilòmetres. Una cursa que inicialment semblava fàcil, però que va acabar amb un dels dos exhaust i l'altre, fresc com una rosa.

Per acabar amb les històries més destacades, després de treballar durant anys i anys a la indústria tèxtil, la Rosalia, la Mercè i la Carme tornen a la fàbrica. Ara, però, ho fan acompanyades per l'equip de gravació i el Quim Masferrer. Encara que ja han tancat aquesta etapa de la vida, la recorden amb il·lusió i rememoren algunes de les històries que van teixir-hi. Uns records que fan mantenir molt viu i unit una petita colònia amb un passat industrial molt valuós.

A l' #AmetllaMerolaTV3 hem seguit el fil d'una gent que viu i treballa en equip.



Una gent que estima i cuida les seves tradicions. Un poble amb un teixit fort, que cus dia rere dia el seu present i el seu futur.



Gent de l'Ametlla de Merola, sou molt bona gent! pic.twitter.com/vlBxOBHbCD — El Foraster (@elforasterTV3) 24 de octubre de 2022

Aquesta és la cinquena vegada que Masferrer aterra al Berguedà, després de visitar Castellar de n'Hug, Gósol, Gisclareny i Borredà en anteriors temporades.