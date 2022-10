El ple del Consell del Berguedà ha donat llum verd aquest dimecres, per unanimitat, al nou finançament en matèria de serveis socials pel període 2022-2025 amb un pressupost de 2 milions d’euros anuals per dur a terme polítiques socials, d’igualtat i d’erradicació de les violències masclistes al Berguedà. Fins ara s’estava treballant amb una pròrroga de l’anterior contracte vigent de 2016 a 2019. El nou document defineix el finançament per la prestació de serveis socials que al Berguedà gestiona el Consell Comarcal a través de sengles convenis amb els ajuntaments.

El nou instrument de finançament permetrà ampliar el nombre de serveis i atendre àmbits com el de l’envelliment actiu, especialment important en una comarca amb un dels índexs d’envelliment més importants de Catalunya.

La consellera d’Atenció a les Persones, Salut i Igualtat, Anna Maria Serra ha indicat que “aquest contracte és sens dubte bona notícia perquè garanteix el finançament d’aquests serveis pels quatre anys vinents i això ens dona estabilitat”. Amb tot hi ha alguns serveis que fins ara eren finançats al 100% per la Generalitat “i ara ens canvien les condicions de concertació i es demana cofinançament per part del món local”.

Serra ha recordat que la Llei 12/2007 d’11 d’octubre estableix un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre el departament i els ens locals per tal de permetre "una prestació i gestió dels serveis socials que respongui a criteris de corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a més, es mantingui en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat financera als ens locals".

El ple també ha aprovat un pressupost propi per a l'àrea de feminisme. Així s'adequa l'estructura del consell a la del departament de la Generalitat. Fins ara les activitats relacionades amb aquest àmbit que es presten a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), estaven incloses dins del contracte marc general de serveis socials. Arran de la creació del departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat s’ha decidit que aquesta àrea tingui un rol propi. Es continuaran prestant els mateixos serveis que fins ara però amb entitat pròpia. I, a més, la comarca disposarà d’un tècnic per fer polítiques LGTBI finançades al 100%.

De gener a octubre d’aquest 2022, el SIAD del Berguedà ha atès un total de 104 dones, 18 fills i filles i ha actuat en 76 casos de violències masclistes.

Igualment, s’ha aprovat un conveni de col·laboració entre el Consell i l’Institut Català de les Dones (ICD) per mantenir el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) per poder dur a terme polítiques d’igualtat de gènere el període 2022-2025. L’objectiu és erradicar la desigualtat entre dones i homes, i abordar la violència masclista com a expressió màxima d’aquesta desigualtat.

Aquest acord preveu que l’ICD aporti 117. 999 euros fins al 2025 pel manteniment del SIAD del Berguedà.

Abordatge de les violències masclistes

La sessió plenària d’aquest dimecres també ha avalat el nou protocol d’abordatge integral de les violències masclistes al Berguedà. Aquest document forma part de la feina que realitza el Consell en aquest àmbit. El 2010, l’ens comarcal va dotar-se d’un protocol per l’atenció de les dones que patien la violència masclista. Del 2014 al 2020 va estar vigent el Pla Estratègic de Polítiques de Dones del Berguedà. El 2021 es va impulsar un protocol per actuar davant les violències sexuals als espais d’oci nocturn de la comarca amb la finalitat de generar corresponsabilitat en la lluita contra les agressions masclistes.

Ara, es posa en marxa el Protocol per l’abordatge integral de les violències masclistes al Berguedà. Aquest document revisa i actualitza el pla del 2010. La consellera Anna Maria Serra ha explicat que “ha de ser una eina que estableixi els mecanismes per garantir una intervenció coordinada per assegurar la prevenció, detecció, atenció i recuperació de les dones i els fills i filles que hagin patit violències masclistes”.

Ajudes per a entitats

La sessió plenària d’aquest dimecres també donat el vistiplau a les bases que regulen la concessió de subvencions per a projectes i activitats esportives que realitzin les entitats i associacions sense ànim de lucre del Berguedà. Aquestes ajudes no es convocaven des del 2019.

En total es donaran 15.000 euros. Les sol·licituds i la documentació requerida en aquestes bases s’hauran de presentar al registre general del Consell Comarcal del Berguedà per via telemàtica a través del portal www.bergueda.cat.

El Consell s’adhereix a l’Associació de Municipis del Parc Rural Regional del Pre-Pirineu Català

El ple també ha aprovat inicialment l’adhesió del Consell Comarcal del Berguedà a l’Associació de Municipis del Parc Rural Regional del Pre-Pirineu Català (AMPARPRE) així com els estatuts. El Consell esdevé soci fundador i el representant de l’ens a l’entitat és el conseller comarcal d’Entorn i Medi Natural, Pep Llamas.