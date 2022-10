El disseny per renovar els vestits dels Gegants de la Patum ha quedat aparcat per un error en l’adjucació del concurs, segons exposa Junts per Berga, a l’oposició a l’Ajuntament. Ha criticat “la mala gestió” del govern en matèria de contractació, i en concret ha donat a conèixer que la proposta guanyadora, Una mirada al passat, finalment no ho és. Arran de la presentació d’un recurs per impugnar el concurs per part del dissenyador de l’altra proposta finalista, Els nostres avis, s’ha detectat que hi va haver errors i que no es pot adjudicar a l’empresa que havia resultat guanyadora.

La puntuació que es va atorgar en el criteri d’edat no s’ajusta a les bases del concurs. L’opció guanyadora comptava amb 20 punts més per aquest requisit: “La persona o més de la meitat de les persones que es presenten en equip tenen una edat de 29 anys o menys”. Resulta, però, que l’equip guanyador eren dues persones i només una entrava en aquesta franja d’edat; per tant, la meitat (i no pas “més de la meitat” com apunten les bases del concurs). Així doncs, no li correspon la puntuació de 20 punts.

Tenint en compte que entre la proposta guanyadora, Una mirada al passat, i Els nostres avis la diferència va ser de molts pocs punts (93,74 la primera, i 80 punts la segona), hi hauria un gir. Junts però desconeix els passos que farà l’equip de govern, si convocar un nou concurs o adjudicar-lo al dissenyador d’Els nostres avis, que és el berguedà Jordi Rafart. Junts retreu al govern “la manca de transparència”. Consultat per aquest diari, el govern de la CUP no ha respost i ha emplaçat als mitjans de comunicació a una roda de premsa demà.

Per la seva banda, el dissenyador berguedà Jordi Rafart, autor de la proposta finalista Els nostres avis ha dit a Regió7 que no se li ha comunicat “res” un cop invalidada l’adjudicació a l’empresa Baghdad Bouloum, que va presentar Una mirada al passat.

Junts per Berga considera que “l’error en una licitació pública és un fet greu que es traduirà en costos, perquè s’haurà de pagar una indemnització a l’empresa que va ser adjudicatària; i en retards, que poden traduir-se en no tenir els vestits nous per la Patum que ve”, remarca Ferran Aymerich, portaveu de Junts.