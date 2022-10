Neix Coop Berguedà, la primera cooperativa agroalimentària de transport i comercialització a la Catalunya Central. De moment, s'hi han adherit sis productors del Berguedà, que organitzen conjuntament les rutes per distribuir els seus productes arreu de Catalunya. Es tracta d'una fórmula per optimitzar recursos, ja que en comptes de sortir del Berguedà diverses furgonetes cadascuna amb el seu producte, es reparteixen amb un sol camió frigorífic, fet que minimitza l'impacte ambiental.

Els sis socis que per ara formen part de la cooperativa són Ecoavícola, de Bagà (pollastres ecològics i pintades); Caus, de Puig-reig (embotits); Salt del Colom, de l'Espunyola (vedella ecològica); Cal Pauet, de l'Espunyola (xai i farines); Cal Rovira, de Sagàs (porc, pollastre, ous); i Delícies del Berguedà, de Cercs (iogurts). I com a socis col·laboratius, la Fundació Horitzó i Francesc Ribera Titot, que han permès tirar endavant el projecte.

L'operativa logística fa dos mesos que funciona en fase de prova pilot, amb les mercaderies dels productors. Actualment, l'abast d'acció és de 14 comarques de Catalunya, entre les quals tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Els productes es transporten als llocs on els socis de la cooperativa ja estaven venen els seus productes i s'han muntat les rutes en funció de les necessitats.

A mida, que es vagin incorporant productors a la cooperativa, s'aniran adaptant les rutes, segons ha explicat Gerard Casanovas, productor de pintada i pollastre ecològic (Ecoavícola) i soci de la cooperativa: "La creació de Coop Berguedà és un avanç fonamental en la millora de les oportunitats de desenvolupament del sector, ja que ens permet optimitzar la feina: reduir costos, recuperar clientela, fidelitzar l'actual i arribar a clients nous". Gerard Casanovas fa un crida al sector agraolimentari del Berguedà a sumar-se a la cooperativa: "volem fer créixer l'àmbit d'actuació i poder fer arribar els productes del territori a més comarques".

Formar part de la cooperativa

Els productors alimentaris del Berguedà interessats a formar part de la cooperativa Coop Berguedà han de pagar 500 euros per adherir-s'hi. A partir d'aquí, optar pel servei de logística (que té un cost segons el volum de la mercaderia), pel servei comercial, o per tots dos. Per als interessats, Coop Berguedà ha estrenat web i facilita un correu: informacio@coopbergueda.cat.

En l'àmbit comercial, la finalitat principal és que els productors puguin augmentar els seus punts de venda. S'oferiran als clients tots els productes de Coop Berguedà. Allà on fins ara es venia xai o vedella ecològica del Berguedà, s'hi pugui trobar també pollastre ecològic i embotits, per exemple, i ous i iogurts. Un cop assolit aquest primer pas, el segon seria disposar d'una plataforma on trobar tot aquest producte alimentari berguedà. I s'oferirà al sector de la restauració i altres petits negocis tots els productes en una sola comanda.

Projectes Singulars

Coop Berguedà és una realitat gràcies a la subvenció que ha rebut del departament de Treball de la Generalitat, del programa Projectes Singulars. L'objectiu és ajudar a nous projectes empresarials, noves línies de negoci, emprees i mercats, en el marc de l'economia social i cooperativa, i aprofitant oportuntitats estratègiques del propi sector d'activitat o del territori. Per això la Fundació Horitzó del Berguedà va demanar la subvenció, i un cop concedida va contractar a una persona per liderar el projecte. És Francesc Ribera, Titot, que s'ha encarreggat de fer el pla de viabilitat, contactar amb els productors i donar forma a l'entitat.

Eva Sánchez, directora de la Fundació Horitzó, explica com es va gestar Coop Berguedà: "Arran de la necessitat d'organitzar conjuntament el transport de mercaderies. La Fundació, que també teníem aquesta necessita amb l'empresa d'inserció Delícies del Berguedà, vam promoure la creació de la cooperativa i estem molt contents que sigui una realitat". Ha volgut remarca que Coop Berguedà vol ser una cooperativa d'inserció, "per crear oportunitats de treball al Berguedà".

El projecte ha comptat amb l'acompanyament de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, que dirigeix Alba Roges i que aplaudeix la iniciativa: "ens alegra molt veure com a la Catalunya Central segueix creient el teixit cooperatiu, i Coop Berguedà contribuirà a fer arribar productes alimentaris de la comarca arreu de Catalunya. El sector agrícola, ramader i agroalimentari és en procés de reconstrucció després de més d'un seegle d'anar perdent pes econòmic. Per tant, la nova cooperativa és una eina potent per al desenvolupament cooperatiu de les iniciatives empresarials existents". I afegeix: "És temps de cooperar i no de competir, d'ajuda mútua per satisfer necessitats, i aquest és un projecte estratègic per al Berguedà". Ha animat als productors a provar-ho: "L'esforç compartit val la pena i la inversió no és massa gran".