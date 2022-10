Els Gegants de la Patum lluiran finalment la proposta de vestits Els nostres avis, del dissenyador berguedà Jordi Rafart. L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha admès que hi va haver un "error material tècnic" a l'hora de valorar el criteri d'edat. Es van atorgar 20 punts a la proposta Una mirada al passat quan en realitat no li pertocaven. A partir d'un recurs que va presentar Jordi Rafart, es va revisar el concurs i rectificar l'error. Fins avui, ha dit Sànchez, "no es podia comunicar oficialment als afectats" i "per això no s'havia exposat, no pas per falta de transparència com ens acusa Junts". Junts per Berga va donar a conèixer ahir en roda de premsa aquest error en l'adjudicació del disseny dels vestits dels Gegants de la Patum.

Ara, s'obre un procés d'al·legacions que en total s'allargarà 30 dies, fet que pot dilatar els terminis previstos. "Nosaltres estàvem convençuts que la Patum del 2023 tindríem els vestits nous per als gegants. Això no vol dir que sigui impossible arribar-hi, però també ha de quedar clar que no correrem més del compte", ha remarcat Ivan Sànchez. L'alcalde també ha comentat que l'error sí que pot comportar un cost afegit per a l'Ajuntament si la part afectada demana danys i perjudicis, però ha dit que no es tractaria d'un sobrecot important "seria una indemnització exclusivament dels diners que s'hagin pogut gastar en aquest període".

L'alcalde ha volgut deixar clar que "ni el jurat ni l'Ajuntament de Berga ha fet cap tipus de manipulació dels resultats. No hi ha cap acte de mala fe al darrera, senzillament és un error a l'hora d'interpretar i redactar les atribucions de punts". Ivan Sànchez ha aprofitat per agrair "la puntualització i lleialtat institucional en aquest tema" al regidor Abel Garcia, a l'oposició a l'Ajuntament de Berga (PSC), que al ple de mitjans de setembre va intervenir dient que es revisés bé el concurs per dissenyar els vestits dels gegants, ja que no li generava solvència tècnica. L'alcalde va respondre que qualsevol error s'esmenaria, "i així ho hem fet", ha remarcat Sànchez.

Per la seva banda, Abel Garcia, s'ha mostrat "content" que finalment hagi guanyat "l'opció que complia tots els requisits i que va guanyar també per votació popular". Però ha aprofitat per fer una estirada d'orelles al govern de la CUP: "No és la primera vegada que hi ha irregularitats en temes de contractació i licitació. Altres exemples són la Ronda Moreta, el contracte de la neteja viària, de la Torre de la Petita o del polígon de la Valldan".

Jordi Rafart: "Estic molt content de poder vestir als millors gegants del món"

Les dues parelles de gegants, els Nous i els Vells, lluiran els dissenys de Jordi Rafart: Els nostres avis. El dissenyador berguedà, que avui mateix ha rebut la resolució que el dona com a guanyador del concurs, s'ha mostrat molt satisfet de poder vestir els Gegants de la Patum, "els millors gegants del món", ha dit en declaracions a Regió7. Ha concretat que "són uns vestits que mantindran l'essència i la solemnitat però marcant un cert canvi, una evolució cap al segle XXI". Rafart assegura que ha volgut optar per la via difícil: "buscar el terme mig entre tradició i modernitat és complicat, perquè en el món del disseny és més fàcil tant l'opció continuïsta com l'opció molt transgressora. I la meva, no és ni una cosa ni l'altra".

Ha explicat que per part seva centrarà tots els esforços perquè els gegants puguin estrenar els vestits l'any que ve. Amb els dissenys a punt i un projecte amb la carta de teixits, pedreria, brodats... també enllestit, la seva tasca serà assessorar i fer un seguiment de la confecció dels vestits, que anirà a càrrec del Museu Tèxtil de Terrassa.