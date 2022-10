El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà ha presentat un plec amb 5 al·legacions a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la transición Ecològica y Reto Demogràfico per la retirada del projecte de central hidroelèctrica reversible a La Nou de Berguedà.

La inestabilitat tectònica del terreny, l’enorme impacte ambiental que patirà la zona, la pèrdua de pastures de muntanya i terra fèrtil així com les conseqüències per la gestió de l’aigua de La Baells en època de sequera, son alguns dels motius pels quals el grup defensa que aquest projecte ha de ser retirat i no ha de continuar la seva tramitació.

També ha demanat ser part implicada en el projecte, ja que "som entitat ecologista de referència al Berguedà, amb 31 anys d’història difonent, treballant i defensant la natura", apunten en un comunciat.

Paral·lelament a aquestes al·legacions, el ple de l’Ajuntament de Berga del proper dijous 3 de novembre, debatrà una moció que ha entrat el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà en la qual demanem al plenari el posicionament contrari al projecte: "La moció la presentarem a tots els municipis del Berguedà i al Consell Comarcal del Berguedà", exposen des del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà. A més, també han anunciat que estan preparant un calendari de mobilitzacions.