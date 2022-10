La porta del comerç de Cal Rosal acollirà aquest diumenge l'edició de tardor del Mercat de Productors del Berguedà. S'hi aplegaran una quinzena de parades de productes artesans i alimentaris, que conviuran amb els paradistes del Mercat del Bolet. Els assistents trobaran un àmplia oferta de productes de proximitat i a més, podran gaudir de l'oferta lúdica que s'ha programat. El mercat obrirà portes a les 10 del matí. A 2/4 d'11, contacontes de tardor i bolets amb Antònia i Gemma. A 2/4 de 12, tast de formatges a càrrec de Formatgeria Cuirols. I a 2/4 d'1 del migdia, vermut musical amb Atomic Leopards.

El Mercat de Productors és un projecte que va néixer ara fa un any, l'octubre del 2021, i s'ha anat consolidant al llarg d'aquest 2022, amb la celebració de quatre mercats l'any, un a cada estació. L'objectiu és posicionar i visualitzar els productes de la comarca a través dels seus productors, i desestacionalitzar l'espai comercial de Cal Rosal més enllà del Mercat del Bolet, de manera que es puguin atraure visitants durant tot l'any.

La d'aquest diumenge serà l'última edició d'enguany del Mercat de Productors. L'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, en fa una valoració molt positiva: "Ha anat molt bé. Estem contents d'haver pogut mantenir el mateix nombre de parades en cada edició i de completar-ho amb activitats que han estat un bon reclam". Assegura que el Mercat de Productors ha estat una iniciativa més "per promoure i dinamitzar Cal Rosal". I també ha permès, assegura, "ser un espai de promoció per als productors berguedans, i una referència per als consumidors que busquen producte de proximitat i de qualitat". A més, els productors han fet pinya debatent línies de treball i organitzant xerrades al llarg de l'any: "L'intercanvi d'experiències i l'aposta per a noves iniciatives d'ara en endavant ha estat també un aspecte molt positiu".

Sebastià Prat confia que si el temps hi acompanya, aquest diumenge a Cal Rosal es viurà una matinal concorreguda, amb bona afluència de visitants.