L'antiga Farmàcia Homs de Gironella ofereix una mirada enrere en el temps en l'àmbit farmacèutic

Maria del Tura Bovet i Àngels Franch, besnétes del fundador de la Farmàcia Homs, han volgut mantenir i posar en valor la història d'aquest emblemàtic establiment de Gironella convertint-lo en un punt turístic al poble. En aquest sentit, fa vint anys ja es va fer una actuació per restaurar la farmàcia, que es manté tal i com era fa gairebé 150 anys, però ara s'ha rehabilitat el soterrani de l'establiment i s'hi ha creat una exposició permanent que permet als visitants fer un recorregut històric pel món de les medicines a nivell local, tot comparant-ho amb la història de Gironella i del país.

Aquest dissabte es va dur a terme la inauguració del nou espai, amb la participació de descendents del fundador, Miquel Homs i Quer, representants del sector farmacèutic i de l'administració local. El nou espai mostra alguns dels productes i dels estris que s'utilitzaven a la farmàcia dècades enrere acompanyat d'uns plafons on es compara l'evolució de la farmàcia amb els esdeveniments històrics relacionats amb la medicina, Gironella o Catalunya. A més, en aquest espai també hi apareixen les orles de tots els membres de la nissaga que han estudiat i s'han dedicat a la farmacèutica.

Paral·lelament, l'espai compta amb l'antiga farmàcia, un local únic a Catalunya per mantenir-se pràcticament igual que en l'any de la seva posada en marxa, el 1877. El negoci va anar passant de generació en generació de la mateixa família i es mantenia el seu estat original fent el mínim de canvis possibles en un exercici per conservar-ne el patrimoni. De fet, el local va funcionar fins el 1999, quan la modernització de la farmàcia i l'evolució de la tecnologia va fer que l'activitat farmacèutica es traslladés a un nou local annex deixant l'antiga farmàcia tal i com estava. Això la va convertir en un espai únic a Catalunya ja que és la farmàcia més antiga de Catalunya de les que es conserva en el mateix lloc on es va fundar i amb el mínim de canvis possible.

Així, compta amb les pintures i decoració originals del local així com el mateix mobiliari. També s'hi poden veure estris de l'època com una balança de precisió, un microscopi antic, el pindoler i també una col·lecció d'un centenar de pots de ceràmica blanca de quan es va fundar el negoci, entre molts altres. A més també s'hi poden apreciar altres objectes d'ús més quotidià de l'època com llums de carbur, el llum central modernista, les banquetes amb el segell propi del local o radiadors de ferro colat.

L'alcalde de Gironella, David Font, va destacar la tasca de la família per mantenir i recuperar aquest espai amb l'objectiu de projectar-lo també al futur i va destacar la importància del local en el creixement de Gironella com a poble ara fa aproximadament 150 anys. El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, va assegurar que les administracions locals posarien de la seva part per promocionar aquesta farmàcia com a punt turístic i la va comparar amb la Farmàcia Esteve de Llívia, que és un dels principals atractius de la zona.