El personal de neteja viària de Berga accepta la proposta de l'Ajuntament de Berga i retira l'amenaça de vaga, com a mínim fins a final d'any. És el termini que el consistori es compromet a pagar a l'empresa part dels diners que fa temps que reclama.

Tractaments Ecològics té la concessió del servei amb un contracte caducat des de fa set anys, i això fa que cobri les factures a preus del 2015. Ara, l'Ajuntament de Berga treballa per aprovar un Acord de Continuïtat que permetrà pagar aquests diners, i segons el regidor d'Hisenda, Marià Miró, "la previsió és que es faci abans de final d'any". Aquest és el marge que dona el comitè d'empresa de Tractaments Ecològics, segons ha explicat a Regió7 el seu president, Antonio López de las Huertas: "aparquem la vaga perquè la carta de compromís que ens ha fet arribar l'Ajuntament està ben documentada i esperem que es resolgui el tema, tal com es comprometen". El comitè d'empresa dona dos mesos a l'Ajuntament per solucionar una llarga reivindicació, però adverteix que si no es compleix l'acord es tornarà a posar sobre la taula la convocatòria de vaga.