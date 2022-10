Les activitats de la Trilogia de la mort d'aquests dies a Berga han tingut una bona acceptació. Berguedans i visitants han pogut participar a les rutes, als recitals, passejar pel mercat L'Encant de les ànimes i gaudir, entre d'altres, del concert de Mar Pujol. Una actuació que, juntament amb l'espectacle familiar Tot sol....i núvol, i el recital de poesia La mort ens parla en vers, s'emmarcava en el projecte La cultura reneix a Berga, una de les propostes guanyadores del pressupost participatiu de Berga 2022. Es va fer diumenge i va ser una mostra d'activitats de diferents disciplines artístiques.

Les rutes guiades pels racons més tètrics de Berga han comptat amb una bona resposta de públic. Aquest dimarts, se'n programen dues més: Vespre al cementiri, a les 6 de la tarda; i Persones i personatges, a les 7 de la tarda. Totes dues es faran al cementiri de Berga amb reservar prèvia (Oficina de Turisme de Berga: 93 821 13 84).

Les rutes s'han combinat amb recitals i relats, com ara els de misteri i imaginació interpretats per Toni Gol, que es van fer diumenge en uns baixos de les Voltes de Claris. El rapsode va captar l'atenció dels assistents amb la història d'una desaparició explicada en una carta.

A banda de misteri , diversos espais del barri vell es van omplir diumenge de parades d'antiquaris, brocanters, productors agroalimentaris i artesans, que van donar vida a la fira L'Encant de les ànimes. Tampoc no hi van faltar propostes lúdiques com per exemple jocs tradicionals al carrer o un espectacle de màgia.

Les famílies han respost a la cita la Trilogia de la mort, una iniciativa cultural que va néixer a Berga fa cinc anys i que ha anat creixent amb noves propostes. En aquesta edició, les activitats van començar amb una exposició etnològica anomenada La mort al món, que descriu les diferents maneres de celebrar Tots Sants i d’interactuar amb els difunts arreu del món. Es pot veure fins aquest dimarts, 1 de novembre, al Museu Comarcal de Berga.