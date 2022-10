Cal Prat és una de les colònies de Puig-reig que en els últims anys s'ha revitalitzat gràcies a l'aposta dels propietaris per fer-hi habitatges de lloguer. La conversió d'antics edificis en pisos ha tingut una bona acceptació i permet mantenir la colònia viva sense perdre la singularitat del seu patrimoni.

Actualment, s’estan construint sis cases unifamiliars a la plaça de l’església, a l’espai on antigament hi havia el forn i els habitatges onvivien els encarregats de la fàbrica, el mestre de l’escola de la colònia o el majordom. Es van enderrocar i ara s'estan edificant les noves vivendes, que és previst que estiguin acabades la primavera que ve. Un cop construïdes, es posaran a lloguer, tal com s'ha fet amb els altres pisos que s'han anat edificant en els últims anys a Cal Prat. La nova promoció respectarà la catalogació de Patrimoni de les Colònies i conservarà el model de construcció i l'estil de les façanes.

L'empresa Colònia Prat S.L. s'encarrega de les obres que permeten donar vida a la colònia. Abans de la pandèmia de la covid es va remodelar l'emblemàtic edifici de la torre de l'amo per fer-hi onze pisos de lloguer, repartits en tres plantes, i amb un jardí comunitari.

Després, es va rehabilitar l'edifici de l'antic cafè-casino, el bar que cada tarda s'omplia de treballadors de l'antiga fàbrica tèxtil. Aquesta obra va permetre construir quatre pisos amb dúplex. Per fer aquests pisos, va fer falta traslladar el local d'assaig de la Polifònica de Puig-reig, que va estrenar seu a un altre espai de la mateixa colònia: a l'antic escorxador, que també es va rehabilitar. En aquesta zona hi ha també la comunitat educativa Malaika, per a la petita infància.

La quinzena de pisos que s'han fet en els últims anys estan tots llogats, i d'aquí l'aposta per noves construccions. Segons ha explicat a Regió7 Toni Ridao, de Colònia Prat S.L., "els pisos nous s'han llogat fàcilment". Fins ara, la demanda ha superat l'oferta.

El perfil de llogaters són, majoritàriament, persones o famílies de Barcelona i l'àrea metropolitana, que opten per anar-se'n a viure al Berguedà i en aquest cas establir la residència a Cal Prat, a Puig-reig, una colònia ubicada a tocar de la C-16. "Atrau el fet que són pisos nous i ben arreglats, en un lloc molt tranquil i en un paratge bonic al costat del riu Llobregat, molt ben comunicat per carretera".