El camí per accedir a la Baells per Sant Salvador de la Vedella quedarà tancat als vehicles de motor, excepte els d'emergència. Aquesta setmana s'hi estan fent obres de pavimentació per millorar la seguretat dels vehicles d'emergència que hagin d’accedir fins al pantà quan sigui necessari. És una inversió del Consell Comarcal del Berguedà, que ha apostat per actuar en aquest camí que es troba a la cua de l'embassament, a tocar de la C-16.

La intervenció se centra en un tram de 200 metres, que presenta un fort pendent i es troba en mal estat amb forats i pedres que dificulten la circulació dels cotxes de serveis. Els treballs que s’hi realitzen consisteixen en la neteja i desbrossada del terreny, repàs de l’esplanada del camí, anivellació i compactació i pavimentació amb formigó. L'entrada del camí senyalitzarà l'ús exclusiu per a vehicles autoritzats i de serveis, i es restringirà el pas amb una cadena d'acer amb cadenat. El pressupost d’execució per contracte és de 26.151,42 euros. Les obres, que és previst que s'enllesteixin la setmnana que ve, "permetran augmentar la seguretat per quan calgui accedir al pantà a fer tasques de seguretat o d'emergència", ha destacat Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà. D’altra banda, l’obra també suposarà un estalvi, ja que actualment el mal estat d’aquest camí "genera despeses periòdiques de conservació per mantenir-lo transitable". El conseller comarcal d'Entorn i Medi Natural, Pep Llamas, ha posat l'accent en la prohibició dels cotxes i motos en aquest camí: "l'accés turístic rodat no serà permès, només hi podran passar els vehicles autoritzats". Millores a camins de 16 municipis La inversió del Consell Comarcal del Berguedà per a la millora de camins és més gran que els últims anys gràcies a què s'ha triplicat la subvenció anual del departament de Territori de la Generalitat. Són 676.695 euros per invertir en camins aquest 2022, que s'han destinat a 16 municipis per a arranjar 13 camins. Són obres que s'estan executant i algunes ja s'han enllestit, amb l'objectiu de "mantenir en bon estat i en bones condicions la xarxa de camins rodats no urbans", apunta Josep Lara. Els ajuts es reparteixen cada any de forma ciclíca, que se'n puguin anar beneficiant tots els municpis. Les prioritats són, segons el conseller comarcal Pep Llamas, "interconnectar poblacions i donar accés a masos i explotacions agràries aïllades". Enguany les intevencions s'han dut a terme d’acord amb les peticions dels ajuntaments d’Avià, Castellar del Riu , Castellar de n’Hug, Fígols, Gironella, Gisclareny, La Nou, la Pobla de Lillet, Puig-reig, Sagàs, Olvan, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Vallcebre, Vilada i Castell de l’Areny. En la majoria dels casos són obres de pavimentació i manteniment.