Puig-reig tornarà a acollir la Fira de Sant Martí el 12 i 13 de novembre amb la vocació de potenciar el comerç local i els productes de proximitat del Berguedà. El municipi reviurà el seu certamen comercial de referència amb una vuitantena d'expositors que ompliran el recinte firal, situat al llarg del carrer Major i el carrer Llobregat, amb espais dedicats a la indústria, el comerç, l'automoció i a les entitats locals.

La regidora de Comerç, Rosa Garcia, ha destacat, en la presentació de la fira, que la voluntat "és donar més protagonisme als productes locals del Berguedà i de comarques veïnes". En aquest sentit, ha afirmat que s'ha convidat a participar diferents productors i artesans del territori, que estaran acompanyats per expositors d'altres sectors amb representació en el certamen.

El comerç local també tindrà un pes important en la Fira de Sant Martí. De fet, Eva Gorchs, en representació de la Unió de Botiguers i Comerciants del poble, ha posat en relleu que "la fira és un gran aparador per als petits establiments del municipi que es volen donar a conèixer". Durant la setmana prèvia al certamen, s'ha organitzat un concurs entre els compradors de les botigues locals que podran aconseguir vals de compra per gastar durant el cap de setmana de fira.

A més, enguany es revalida l'aposta de l'any passat per fer créixer el programa de propostes paral·leles a la celebració de la fira. D'aquesta forma, s'ha preparat un programa d'actes per fer-la més atractiva i motivar la participació dels visitants, amb tallers infantils, concerts, exposicions, trobades de gegants o balls en línia. Entre les novetats, destaca l'estand batejat Sant Martí Lletraferit i proposat per la UBIC i la Biblioteca Guillem de Berguedà que acollirà diverses activitats durant el dissabte, com és el taller infantil de contes o la sessió literària per a adults acompanyada d’un tast de vins. El regidor de Festes, Cristian Pérez, també ha remarcat que enguany es tornarà a viure amb plenitud la sessió de discoteca al pavelló d'Esports, prevista per dissabte a la nit, a partir de les 12.

En paral·lel, ja des d’aquest divendres 4 de novembre i els propers 11, 18 i 25 se celebrarà la 31a edició del Fòrum 10 de Comunicació que organitza Ràdio Puig-reig i l’Ajuntament de Puig-reig. Enguany comptarà amb la presència d’Enric Frigola, Pilar Goñi, Patricia Plaja, Manel Alías, Xesco Reverter, Saül Gordillo, Jordi Margarit i Jordi del Rio.