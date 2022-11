Berga Comercial potencia la moda, els complements i l’estètica amb una campanya que premiarà a un client o client amb 1.000 euros per gastar en un sol dia a les botigues d’aquest sector adherides a l’entitat.

A partir de dilluns, 7 de novembre, i fins al dissabte 13, els clients que comprin a les botigues de moda, complements i estètica de Berga Comercial, dipositaran el tiquet en unes bústies per entrar al sorteig dels 1.000 euros, que es farà el dimecres 16. El guanyador o guanyadora s’haurà de gastar aquests diners en sol dia: el dissabte 26 de novembre; en un mateix lloc: Berga; i en únic sector: el de la moda, ja sigui roba, complements, calçat, perfumeria, perruqueria i estètica.

El sector de la moda representa un 40% dels comerços associats a Berga Comercial, amb més de seixanta establiments. Segons el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo, “és un sector molt important, i per això el volem impulsar amb aquesta campanya Berga Moda”.

La d’enguany és la tercera edició d’una campanya que s’ha anat fent amb diferents iniciatives i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga. La junta de Berga Comercial ha agraït al consistori la seva col·laboració per tal “que la campanya llueixi i sigui més potent”. Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, ha expressat la voluntat de col·laborar amb Berga Comercial per promocionar el comerç, i en aquest cas el sector de la moda. La campanya té un cost de 3.500 euros.

La junta de Berga Comercial ha animat a berguedans i visitants a comprar a Berga i a aprofitar la campanya Berga Moda de la setmana que ve. Segons Xavi Orcajo, “és una campanya prou impactant, amb 1.000 euros de premi, per atraure gent a les botigues. Que ens vegin, ens coneguin i quedi demostrat que som un sector amb possibilitats d’oferir allò que busquen”. Ha afegit que el “problema” del sector de la moda a Berga és “la manca de visibilitat de l’oferta i el prejudici que té molta gent en concepte de preu i de manca d’oferta.

Es pensen que anant a comprar a fora de la comarca trobaran més oferta i a preus més econòmics, i amb el context actual de preus disparats de la gasolina i el gasoil, no és així”. Per això, ha remarcat “és el moment i l'oportunitat per fer visible que som aquí i que tenim una àmplia oferta de productes”.