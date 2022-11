Berga establirà bonificacions fiscals per a la instal·lació de plaques solars. Els immobles que inverteixin en sistemes d'autoconsum per a l'aprofitament tèrmic d'energia solar tindran un descompte en l'impost sobre béns immobles (IBI). Es marcaran uns barems i uns criteris en funció dels quals les bonificacions podran arribar fins als 50% durant quatre anys.

És una de les modificacions destacades de les ordenances per al 2023, que s'han de sotmetre a votació al ple d'aquest dijous a Berga (19 h). L'equip de govern (CUP) plantejarà la proposta de bonificacions en l'IBI "per incentivar que tant particulars com empreses apostin per aquests sistemes", ha explicat el regidor d'Hisenda Marià Miró en una compareixença als mitjans de comunicació prèvia a la sessió ordinària.

A part d'aquesta mesura relacionada amb l'IBI, el govern de Berga també introduirà una bonificació nova sobre l'impost d'activitats econòmiques (IAE). Les empreses que durant un any contractin cinc treballadors, de mitjana, amb contracte fix, podran demanar un descompte que pot arribar fins al 50% de l'impost de l'IAE. El regidor Marià Miró ha incentivat a les empreses a sumar-s'hi i ha remarcat que "apostem per les polítiques d'ocupació, en aquest cas motivant a les empreses a fer contractes fixos".