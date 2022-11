Berga modificarà els preus de la zona blava. A partir de l'1 de gener, aparcar en zona blava a Berga serà més barat si es deixa el cotxe menys d'una hora, i més car que en aquests moments si la durada és més llarga. És una de les modificacions de les ordenances que proposa l'equip de govern de Berga (CUP) i que es sotmetrà a votació al ple d'avui a l'Ajuntament (19h).

La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, ha explicat que la finalitat és afavorir la rotació de vehicles i premiar la mobilitat, tenint en compte que la zona blava "és una eina per afavorir i dinamitzar el comerç local. Volem que la gent en faci ús sobretot per anar a comprar, no per llargues estades".

Per això les noves tarifes no premiaran als conductors que deixin tot un matí o tota una tarda el cotxe aparcat al mateix lloc de la zona blava sinó al contrari: "busquem que hi ha hagi moviment de vehicles, que entrin i surtin nous compradors perquè hi hagi més vendes a les botigues", ha dit Rifà.

Noves tarifes

La nova proposta de zona blava encarirà progressivament el tiquet a partir d'una hora d'aparcament.

15 minuts: 0,25 euros (actualment val 0,30 euros)

30 minuts: 0,50 euros (actualment es paga 0,70 euros)

1 hora: 1 euro (ara costa 0,90 euros)

1 hora i 30 minuts: 1,60 euros (ara val 1,30 euros)

2 hores: 2,20 euros (actualment costa 1,60 euros)

3 hores: 3,70 euros (ara es paga 2,40 euros)

Residents i comerciants

Les tarifes per als veïns i els comerciants acreditats continuaran sent més reduïdes: van des dels 10 cèntims per aparcar 20 minuts, fins a 1,10 euros si s'esgoten les tres hores. (30 minuts: 0,15 euros / 1 hora: 0,30 / 1 hora i 30 minuts: 0,50 / 2 hores: 0,65).

Aparcaments de l'hospital

A les places de zona blava de l'hospital Sant Bernabé de Berga també s'aplicaran les noves tarifes, excepte a l'aparcament hi ha al capdamunt, per la part nord. Es destinen a estades a l'hospital de llarga durada i el preu és molt més econòmic: val 50 cèntims aparcar el vehicle 7 hores, i 1 euros deixar-lo tot el dia.

Nou horari

A la zona blava de l'hospital l'horari que requereix tiquet és de 9 del matí a 8 del vespre. Pel que fa a la resta de places de pagament que hi ha a la ciutat, l'horari es modificarà lleument de cara a l'any que ve: es pagarà de dilluns a dissabte de 9 h a 14 h i de 17 h a 20 h (Fins ara era de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20h).

A Berga hi ha 436 places de zona blava, sense incloure les de la plaça Cim d'Estela, que fins ara no han entrat en funcionament.