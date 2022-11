El preu per als usuaris de la residència Sant Bernabé de Berga s'apujarà entre un 10 i un 15% l'any que ve, segons el grau de dependència. L'augment de l'ordenança de preus públics dels serveis que ofereix la residència municipal es va aprovar al ple de dijous a l'Ajuntament de Berga amb els vots a favor de l'equip de govern (CUP i ERC) i els vots en contra de l'oposició, Junts i PSC.

El regidor de l'àrea de Residència Municipal, Ramon Camps, va exposar que és el primer cop que l'Ajuntament fixa les tarifes de la residència, tenint en compte que no s'havien modificat des del 2017 i que es feien juntament amb l'hospital, a través del patronat. La gestió del centre hospitalari però la va assumir la Generalitat el 2020, i no de la residència Sant Bernabé. Actualment es manté el patronat de la residència però "no té capacitat per gestionar-la", segons Camps, i la voluntat del consistori és gestionar-la de forma directa, "per donar un millor servei", a través de l'empresa municipal BRG Progés. El procés està en tràmits.

Ramon Camps va admetre que l'apujada de preus per al 2023 serà "important i considerable". Va dir que "no ens és satisfactori haver de fer aquest increment" però va remarcar que l'actualització de preus "és necessària per ajustar els comptes de la residència". Confia que amb l'augment de preus es puguin equilibrar més els ingressos i les despeses i "es pugui treballar d’una forma més acurada a partir d’ara".

Des de l'oposició, Junts i PSC van coincidir a mostrar els seus dubtes sobre el futur de la residència. Segons el portaveu de Junts, Ferran Aymerich, "tindrem un servei més car en una residència que no està preparada per ser eficient a llarg termini. No s'adapta als nous temps", va assenyalar Aymerich. La resposta de Ramon Camps va ser que "cal una inversió, sí, per millorar molts aspectes". Els anys 2021 i 2022 no hi hagut recursos per fer cap inversió i "toca". Per això, "hem d'apujar els preus del servei, perquè volem tenir una residència millor del què està". Per al grup de Junts, el vot a l'augment de preus va ser contrari perquè: "ha d'anar lligat a la nova gestió, i a hores d'ara no sabem com es farà aquesta gestió. Només podem dir que el 2022 la residència vaig millor que el 2021, i no podem pronosticar els números del 2023". Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel Garcia, va retreure a l'equip de govern la manca d'informació "per fer una anàlisi més acurada de la situació i la realitat econòmica".

Gestió municipal

La proposta per efectuar l’aprovació inicial del canvi en la forma de gestió del servei de residència municipal també es va presentar i aprovar al ple d'ahir. Hi va votar a favor l'equip de govern, CUP i ERC, i en contra els grups de l'oposició, Junts i PSC. Es va posar sobre la taula la necessitat d'establir la normativa per regular la gestió del servei amb l’objectiu "de garantir que el seu funcionament sigui el més eficaç i eficient possible".

L'Ajuntament de Berga està pendent que la Generalitat els atorgui la competència per gestionar la residència Sant Bernabé, amb personal de BRG Progrés. En aquest aspecte l'oposició hi veu molts interrogants sense resposta, amb un model de gestió poc clar, segons el portaveu de Junts, Ferran Aymerich: "No veiem que la residència tingui una viabiliat a anys vista, si no tenim clar el model de gestió, no rotllarà com tocaria". Per al regidor socialista Abel Garcia, "Cal fer passos ferms i segurs i no ho estem fent. Al 2020 ja vaig alertar que hi hauria problemes, que la residència sense la matriu de l'hospital no era viable". I ara, "estem prenent una decisió que no sabem si podrem executar perquè no es va fer la feina".