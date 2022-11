Ramon Caballé serà l'alcaldable de Junts per Berga a les eleccions municipals del maig. L'assemblea local ha avalat a l'actual coordinador de Junts per Berga com a candidat, per unanimitat.

Ramon Caballé en la seva presentació als afiliats ha agraït el suport que ha rebut per fer aquest pas, que entoma amb "una gran responsabilitat" però també "amb molt d'honor". Segons ha dit, "poder ser candidat a l'alcaldia de la ciutat que t'ha vist créixer i dissenyar la Berga pels propers anys és un autèntic somni que avui comença a caminar". L'assemblea ha comptat amb la presència de la presidenta comarcal de Junts, Montserrat Ribera; el president de la Catlaunya Central, Marc Codina; i l'adjunt secretari general i responsable de política municipal, David Saldoni. Ramon Caballé, de 26 anys, és enginyer de formació i actualment exerceix de professor. Està vinculat a diverses entitats de la ciutat com són el Club Esquí Berguedà i l'Handbol Berga. En les eleccions municipals del 2019 va ocupar el lloc número 12 de la llista de Junts. Aleshores el candidat va ser Jordi Sabata, que va passar a ser el cap de l'oposició; i al febrer del 2020 va dimitir per motius professionals i personals. Actualment Junts té 6 regidors a l'Ajuntament de Berga, a l'oposició. Són Ferran Aymerich, Marc Marginet, Dolors Rial, Ariadna Herrada, Vicenç Vegas i Ramon Caballé.