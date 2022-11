L’empresa manresana EM Spain Waste and Treatment descarta el projecte d’instal·lació d’una planta d’incineració de residus mitjançant economia circular a l’antiga central tèrmica de Cercs, i planteja, segons un comunicat, un nou projecte d’economia circular, enfocat en el desenvolupament del turisme i la promoció del medi natural i les energies netes. Una proposta i unes intencions que l’Ajuntament de Cercs encara no coneix, segons ha dit a Regió7 l’alcalde, Jesús Calderer.

Per a Jesús Calderer, tornar a dotar d’activitat l’antiga central tèrmica de Cercs «revitalitzaria econòmicament el municipi i la comarca». Es mostra favorable a acollir un nou projecte que permeti tornar a donar vida a un espai que està en desús «i en degradació», sempre i quan «sigui factible». D’entrada no s’oposa a projectes industrials que aportin activitat econòmica però té clar «que totes les propostes s’han d’estudiar bé i veure la seva viabilitat».

Reorientar la proposta

Després d’un procés de reflexió empresarial i de diàleg amb les diferents parts implicades, agents i entitats socials del territori, la promotora ha decidit reorientar la seva proposta per a Cercs. EM Spain ha anunciat que en les properes setmanes presentarà un nou projecte d’economia circular, enfocat en el desenvolupament del turisme i la promoció del medi natural i les energies netes.

Segons l'empresa, el nou projecte contempla la reconversió de les instal·lacions i els terrenys adjacents de la central tèrmica en equipaments de promoció turística i preservació del medi natural, espais lúdics i restauració i energies renovables. "La proposta ha estat concebuda adaptant-se a les necessitats i les demandes del territori i en sinergia amb altres projectes que s’estan iniciant a la comarca, com el del Parc Regional del Pre-Pirineu català o el Pla especial de l’embassament de la Baells". En aquest sentit, segons assegura l'empresa, "ja s'han mantingut reunions per traçar estratègies conjuntes amb els diferents agents implicats".

EM Spain manifesta la seva satisfacció per la posada en marxa d'aquest nou projecte, "malgrat el convenciment de que la planta de valorització energètica (o d'incineració de residus) era una gran oportunitat per a Cercs i l'Alt Berguedà". L’objectiu, apunta: "És trobar una solució per aquestes instal·lacions en desús i que serveixi a la vegada per al desenvolupament econòmic del territori".