Renovables sí, però d’una manera planificada i allunyada de projectes especulatius. Aquest és el posicionament de la CUP de Berga davant la moció que va presentar al ple de dijous el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà contra al projecte privat de la central hidroelèctrica reversible de la Baells, a la Nou de Berguedà

Segons un comunicat de la CUP de Berga: "Ens sumem al rebuig del projecte que preveu la construcció d’una central a la riba dreta de l’embassament, una canal doble per transportar aigua al Pla de Clarà -on es construiria un nou embassament-, una línia d’alta tensió per transportar l’energia fins a la subestació dels Emprius -a l’antiga central tèrmica de Cercs-, i pistes forestals per accedir a l’indret de l’obra. Tot plegat s’impulsa des de l’empresa madrilenya Amaranta Energy del grup inversor Capital Energy, amb l’objectiu de generar electricitat a través d’un sistema de bombatge d’aigua i obtenir el màxim rendiment econòmic aprofitant els pics en el preu del mercat de la llum".

Per a la CUP de Berga es tracta d'un projecte especulatiu que no genera energia verda i que suposa un impacte molt gran al territori. El de Berga és el primer ajuntament de la comarca que mostra una oposició frontal a la proposta.

L’aprovació del text comporta que l’Ajuntament de Berga es comprometi a: