Junts per Berga reclama a l’equip de govern (CUP i ERC) que realitzi les accions de manteniment necessàries per tal d’assegurar l’abastament d'aigua a Queralt.

El juliol passat es va detectar que el tub principal d’abastament d’aigua de Queralt estava obstruït a causa de l’acumulació de calç. Un problema que l’Ajuntament de Berga va solucionar amb la instal·lació d’un altre tub de manera provisional. Aquest tub provisional té una llargada de 30 metres que transcorren al llarg del camí de l’aigua, no està soterrat i és d’un diàmetre, molt menor que el tub principal.

La mesura provisional no ha generat problemes des de l’estiu fins ara, però amb l’arribada del fred Junts tem que hi pugui haver complicacions. Per això demana «resoldre la problemàtica amb una acció definitiva i no convertir la situació provisional en una situació de normalitat». Així ho argumentava el regidor Ramon Caballé al ple de dijous passat a l’Ajuntament de Berga. Junts insta a la regidoria de Via Pública, liderada per la CUP, que desembussi el tub principal i retiri el tub provisional.

Segons Junts, la instal·lació provisional actual pot derivar a què «quan faci més fred és probable que l’aigua que circula pel tub es glaci i això impediria l’arribada de l’aigua a Queralt i per tant el tancament dels lavabos i de la font». A més, «el guarda no podria viure a l’hostatgeria, ja que no disposaria de les condicions de normalitat».

Un altre inconvenient, segons Junts, és el fet que el tub estigui desenterrat i passi pel mig del camí, ja que «pot provocar caigudes a la gent que hi passa caminant o corrent», ha assenyalat Ramon Caballé, recordant que és un sender que té molta activitat i per on també hi transcorren curses de muntanya importants com la Berga-Rasos-Berga o la BergaTrail.

La CUP admet que cal actuar

La resposta de la CUP al prec de Junts per Berga va ser que està planificat per aquest any resoldre l’abastament d’aigua a Queralt «de la millor manera possible». El regidor de Via Pública, Aleix Serra, va admetre que després de la intervenció puntual de l’estiu per resoldre la incidència, «ara, seria convenient actuar-hi de forma definitiva», per evitar problemes quan glaci. Aquest és el compromís de l’equip de govern.