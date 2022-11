L’Ajuntament de Berga actuarà de forma intensiva en un espai de la ciutat on s’ha detectat una plaga de rosegadors. Es tracta d’una acció extraordinària als tractaments periòdics de desratització que formen part del programa integral de control de plagues del municipi. En concret, es realitzarà un tractament intensiu a l’interior i l’entorn de l’àrea de residus situada a la zona d’aparcament de la plaça de Gernika, que està gestionada pel Consell Comarcal del Berguedà. L’actuació requerirà el tancament temporal d’aquesta àrea, a partir del 10 de novembre i durant aproximadament quatre setmanes.

El programa integral de control de plagues a la ciutat contempla l’aplicació de tractaments periòdics de desratització al clavegueram municipal, però també es porten a terme actuacions de forma extraordinària quan es detecten focus d’aquesta plaga en els espais públics, com és aquest cas. De fet, el consistori també actua sota demanda cada vegada que la ciutadania posa en coneixement dels serveis municipals la detecció d’una plaga de rosegadors a la via pública per tal d’iniciar el tractament en la zona afectada.

Així, a partir d'aquest dijous l’Ajuntament de Berga iniciarà la campanya intensiva de desratització a l’àrea de residus de la plaça de Gernika. El tractament tindrà una durada aproximada de quatre setmanes i durant aquest període, l’àrea de residus estarà tancada i fora de servei. En aquest sentit l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà demanen a la ciutadania que no es dipositin bosses ni residus dins de l’àrea ni al voltant del perímetre d’aquesta per motius de seguretat i per facilitar l’efectivitat del tractament.

Mentre la instal·lació estigui tancada, els seus usuaris podran fer ús de les tres àrees restants habilitades a la ciutat. Es tracta de la del carrer de l’Estatut de Catalunya, situada a l’entrada centre de la ciutat, la del carrer del Programari Lliure, que es troba a l’antiga caserna del pla de l’Alemany i la del carrer de l’Oreneta, al polígon de la Valldan.

A més, per tal d’informar d’aquest tancament, el Consell ha instal·lat una lona a la porta de l’àrea. Així mateix, s’han imprès i distribuït cartells informatius als carrers més propers i s’ha informat a les associacions de veïns. Per reforçar la campanya hi haurà informadores de carrer a la zona afectada per tal d’explicar a la ciutadania que aquesta àrea estarà fora de servei un mes des del dia 10 de novembre.